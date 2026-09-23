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لبنان

لجنة الشؤون الخارجية أقرت بالإجماع اتفاقية تفادي الأزدواج الضريبي

Lebanon 24
23-09-2026 | 06:13
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لجنة الشؤون الخارجية أقرت بالإجماع اتفاقية تفادي الأزدواج الضريبي
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عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب الاعضاء.
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وقال النائب علامة بعد الجلسة: "عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة اليوم، في حضور ممثلين عن وزارات المال والخارجية ومجلس الانماء والإعمار. وناقشنا اتفاقيتين ومنها يتعلق بتفادي الازدواج الضريبي بين لبنان وكندا والهدف هو ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين وتجنب التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والرأسمال بين البلدين واستمعنا إلى رأيي وزارة المال والخارجية". والجميع كان مرحبا بالفكرة. والهدف هو عدم دفع ضريبة مزدوجة وفق معايير دولية تحدد بين البلدين وهذه الاتفاقية ممكن ان تساهم في ايجابيات منها منع التكليف المزدوج وتحفيز الاستثمار الثنائي بين البلدين والالتزام بالشفافية الدولية وتم اقراره في اللجنة بالإجماع".

أضاف علامة: "اما مشروع القانون، وهو اتفاقية بين لبنان والبنك الإسلامي للتنمية من أجل مشروع طريق برقاشا بشري وهي اتفاقية قرض ب13 مليون ونصف دولار على عشرين سنة وفترة السماح اربع سنوات والفوائد معدله6,18 في المئة. 

ويتوقع مجلس الانماء والإعمار ان ينتهي من هذا المشروع بحوالي 36 شهرا ويكون استكمالا لطريق اساسي بمنطقة بشري ويساعد في التنمية المحلية".
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