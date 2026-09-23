كركي تابع مطالب نقابة العاملين في الجامعة الأميركيّة في بيروت

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استقبل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في مكتبه ظهر اليوم، رئيس في السيّد الجردي، يرافقه أمين سرّ النقابة السيّد عباس حريري، حيث جرى البحث في أوضاع الضمان والتقديمات التي يؤمّنها للمضمونين، ولا سيّما في ظلّ الإصلاحات والتحسينات في التقديمات الاجتماعيّة والصحيّة التي يشهدها الضمان منذ بداية العام 2025.وفي هذا السياق، أطلع المدير العام وفد النقابة على زيادة قريبة في التعويضات العائلية للتخفيف من وطأة الأعباء المعيشيّة عن كاهل المضمونين وعائلاتهم.أمّا الموضوع المحوري للقاء، فكان حول إعادة دراسة المبالغ المقطوعة عن المستفيد، نظراً لأنّ الجامعة الأميركية تعتمد هذه الآلية في تغطية الاستشفاء والطبابة للعاملين فيها. وعرض وفد النقابة واقع التغطية الحاليّة، مشيراً إلى أن المبالغ التي يسدّدها الصندوق اليوم، لا تتجاوز نسبة ال 50% ممّا كانت عليه قبل الأزمة.وقد أبدى كركي تجاوباً مع هذا المطلب، مؤكداً أن موضوع المبالغ المقطوعة سيُعاد درسه قريباً على ضوء النتائج المالية لغاية 30/9/2026، بما يراعي التطوّرات التي طرأت على الكلفة الاستشفائية، ويسهم في تمكين العاملين وإدارتها من الاستمرار في اعتماد آلية العقد هذه، مع الصندوق.على صعيد آخر، أثنى الوفد على مفاعيل المذكرة رقم 847، التي صدرت مؤخّراً وأتيح بموجبها للمضمون المتقاعد الاستفادة من الإعفاء من الاشتراكات ليستفيد على عاتق أحد أفراد عائلته من أيّة جهة رسميّة ضامنة.، أشار كركي إلى أن تعميماً داخليًّا سوف يصدر قريباً، لشرح آليّة الاستفادة من هذا الإجراء، لما له من أهميّة لناحية تخفيف الأعباء عن المتقاعدين من جهة، وعن العاملين الذين يتولّون ضمان ذويهم من جهة أخرى، إذ يتيح لهم الاستفادة من التغطية الصحيّة دون تكبيدهم أيّة أعباء ماليّة إضافيّة.وفي ختام اللقاء، نوّه وفد النقابة بروح التعاون التي تبديها إدارة الصندوق مع جميع المتعاملين معها، بما يضمن صالح المضمونين ومقدّمي الخدمات الصحيّة وأصحاب المؤسسات على حدّ سواء.