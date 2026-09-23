تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراتب في مواجهة الغلاء.. كم خسر اللبناني من قدرته الشرائية؟

إعداد "لبنان24"

|
Lebanon 24
23-09-2026 | 08:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الراتب في مواجهة الغلاء.. كم خسر اللبناني من قدرته الشرائية؟
الراتب في مواجهة الغلاء.. كم خسر اللبناني من قدرته الشرائية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد تبدو أرقام التضخم الأخيرة في لبنان أقل حدة مما كانت عليه في بداية العام، لكن ذلك لا يعني أن الأسعار عادت إلى مستوياتها السابقة أو أن كلفة الحياة أصبحت أخف على الأسر. ففي آب 2026، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 16.66% على أساس سنوي، بعدما سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.40% مقارنة بشهر تموز.
Advertisement
وتكشف بيانات إدارة الإحصاء المركزي أن مسار التضخم خلال العام كان متقلباً؛ فقد بلغ الارتفاع السنوي 20.02% في نيسان، ثم تراجع إلى 19.04% في أيار، و17.25% في حزيران، و15.69% في تموز، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 16.66% في آب.
وهنا تكمن المفارقة التي يلمسها اللبناني في حياته اليومية: عندما ينخفض معدل التضخم، فهذا يعني أن سرعة ارتفاع الأسعار تتباطأ، وليس أن الأسعار نفسها تتراجع بالضرورة. فالسعر الذي ارتفع خلال السنوات الماضية لا يعود تلقائياً إلى مستواه السابق لمجرد أن معدل التضخم أصبح أقل. وبالتالي، يبقى الضغط على ميزانية الأسرة قائماً، خصوصاً بالنسبة إلى أصحاب المداخيل المحدودة أو غير المستقرة.
وتشير التوقعات الحالية للبنك الدولي إلى أن متوسط التضخم في لبنان سيبلغ 17.5% خلال عام 2026، مع استمرار تأثير اضطرابات الإمدادات وارتفاع كلفة الشحن وأسعار النفط، وهي عوامل يمكن أن تنعكس سريعاً على أسعار السلع والخدمات.
الغذاء.. الاختبار اليومي للقدرة الشرائية
يبقى الغذاء من أكثر القطاعات حساسية بالنسبة إلى الأسر، لأن أي ارتفاع في أسعار المواد الأساسية ينعكس مباشرة على ميزانية المنزل.
وتظهر بيانات إدارة الإحصاء المركزي أن مؤشر الخبز والحبوب ارتفع 1.82% خلال آب وحده، ما يعكس استمرار الضغوط على بعض مكونات السلة الاستهلاكية حتى مع تباطؤ التضخم السنوي العام. وفي ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن والإنتاج، تصبح الأسعار المحلية أكثر عرضة للتأثر بأي اضطراب خارجي، خصوصاً أن لبنان يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتأمين حاجاته.
الراتب أمام اختبار الأسعار
لكن المشكلة لا تتعلق بالأسعار وحدها، بل بالعلاقة بين الأسعار والدخل؛ فإذا ارتفعت كلفة المعيشة بوتيرة أسرع من الدخل، تتراجع القدرة الشرائية حتى لو بقي الراتب الرقمي على حاله. وهذا يفسر لجوء الأسر إلى إعادة ترتيب إنفاقها، من تأجيل بعض المشتريات إلى البحث عن بدائل أقل كلفة وتقليص بعض النفقات غير الأساسية.
وتزداد الصورة تعقيداً مع ضعف سوق العمل. فقد أظهر مسح لمنظمة العمل الدولية شمل 2,485 عاملاً في القطاع الخاص أن 33% منهم لم يعودوا يعملون عند إجراء المسح في أيار 2026، فيما تراجع متوسط دخل العمل بنسبة 40.4% عند احتساب خسارة الوظائف وانخفاض مداخيل العاملين.
الغلاء لا يصيب الجميع بالطريقة نفسها
إن ارتفاع الأسعار لا يترك التأثير نفسه على كافة الأسر؛ فالعائلة التي تحصل على دخل ثابت بالدولار تختلف قدرتها على مواجهة الغلاء عن أسرة تعتمد على دخل محدود أو غير منتظم، كما أن الأسر التي تنفق النسبة الأكبر من دخلها على الغذاء والسكن والنقل تكون أكثر حساسية لأي ارتفاع في هذه البنود، لأن مساحة المناورة أمامها تكون أصغر.
وهكذا، يتحول التضخم من مؤشر اقتصادي إلى قضية اجتماعية تمس نمط حياة اللبناني، واختياراته الاستهلاكية، وقدرته على الادخار والتخطيط للمستقبل.
هل لبنان أمام موجة غلاء جديدة؟
المؤشرات الحالية لا تعني بالضرورة عودة التضخم إلى المستويات القياسية التي شهدها لبنان في السنوات السابقة، لكن استمرار ارتفاع الأسعار يبقي خطر تآكل القدرة الشرائية قائماً. ويحذر البنك الدولي من أن اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار النفط يمكن أن تزيد الضغوط التضخمية، في وقت يُتوقع فيه أن ينكمش الاقتصاد اللبناني 6.4% خلال 2026 نتيجة تجدد النزاع وتداعياته على الاستهلاك والاستثمار والسياحة.
وهنا تصبح معادلة اللبناني أكثر صعوبة: أسعار لا تزال ترتفع، دخل يتعرض للضغط، واقتصاد يواجه انكماشاً جديداً.
في المحصلة، في لبنان، لم يعد السؤال فقط: كم ارتفعت الأسعار؟ بل أصبح: كم بقي من قدرة الأسرة على تحمّل هذه الأسعار؟ فحتى مع تراجع معدل التضخم مقارنة بالأشهر السابقة، لا تزال كلفة المعيشة ترتفع، بينما يواجه جزء من اللبنانيين ضغوطاً إضافية على وظائفهم ومداخيلهم.
وبينما يبقى استقرار الأسعار مرتبطاً بعوامل داخلية وخارجية، من سعر الصرف إلى كلفة الاستيراد والطاقة والشحن، فإن التحدي الأساسي يبقى في حماية القدرة الشرائية للأسر، لأن تباطؤ الغلاء لا يعني بالضرورة انتهاء الغلاء.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
مسعد: من حق الموظف اللبناني أن يعيش بكرامة والمطلوب ليس زيادات مؤقتة على الرواتب بل نحتاج سياسة اقتصادية ومالية تعيد للموظف قدرته الشرائية
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 17:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"أفكار حكوميّة" لمواجهة غلاء المحروقات
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 17:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من الأزمات.. سليمان عرض معوقات الرواتب والغلاء والأوضاع المعيشية
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 17:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد الإيراني: اتفاقياتنا مع روسيا يمكنها تعزيز قدرتنا على الصمود في مواجهة العقوبات والضغوط
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 17:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

إدارة الإحصاء المركزي

إدارة الإحصاء

العمل الدولي

البنك الدولي

منظمة العمل

هل لبنان

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:44 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إعداد "لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:07 | 2026-09-23
Lebanon24
10:00 | 2026-09-23
Lebanon24
09:59 | 2026-09-23
Lebanon24
09:56 | 2026-09-23
Lebanon24
09:39 | 2026-09-23
Lebanon24
09:38 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24