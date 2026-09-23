تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي: المؤسسات التربوية في القرى ليست مجرد أبنية بل ضمانة لمستقبل الأجيال

Lebanon 24
23-09-2026 | 06:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الراعي: المؤسسات التربوية في القرى ليست مجرد أبنية بل ضمانة لمستقبل الأجيال
الراعي: المؤسسات التربوية في القرى ليست مجرد أبنية بل ضمانة لمستقبل الأجيال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
واصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم، زياراته الراعوية الى أديرة ومدارس نيابة الجبة البطريركي، حيث قام اليوم بجولة شملت دير مار أليشع للآباء المريميين في بشري ومدرسة السيدة للآباء الأنطونيين في حصرون، في زيارة جمعت بين الاهتمام بالحضور الرهباني والروحي في المنطقة والتشديد على أهمية المؤسسات التربوية في تثبيت أبناء القرى وزرع الرجاء في نفوس الأجيال الجديدة.
Advertisement

ورافق البطريرك الراعي في جولته النائب البطريركي على الجبّة وزغرتا المطران جوزيف نفاع،الوكيل البطريركي في الديمان المونسنيور طوني الآغا، أمين السر العام للبطريركية المارونية الأب فادي تابت وأمين السر الخاص الخوري كاميليو مخايل.

وكانت المحطة الأولى في دير مار أليشع للآباء المريميين في بشري، حيث استقبل رئيس الدير الأب جوزيف مسلم البطريرك الراعي والوفد المرافق. وبعد زيارة الكنيسة، عُقد لقاء تناول واقع الدير ورسالته الروحية والراعوية، وأهمية المحافظة على الحضور الرهباني الدائم فيه وفي المحبسة المرتبطة به.

ووضع الأب مسلم، البطريرك في أجواء الحياة الرهبانية والنشاطات التي يشهدها الدير، مشددا على "أن مار أليشع ليس مجرد مقر رهباني، بل مركز استقطاب وإشعاع روحي يقصده المؤمنون والزوار، ما يستدعي تأمين جماعة رهبانية قادرة على مواكبة رسالته واستقبال قاصديه والمحافظة على إرثه النسكي".

كما عرض للأعمال التي أُنجزت خلال خدمته، من الاهتمام بالأرض وإنتاج الزعتر والنبيذ ومنتجات الورد والتوت والمونة البلدية، وصولًا إلى إنشاء مساحة للتذكارات ومنتجات الدير.

ومن بشري انتقل البطريرك الراعي إلى مدرسة السيدة للآباء الأنطونيين في حصرون، حيث كان في استقباله الرهبان، يتقدمهم الأب رواد الكعدي والأب ريمون هاشم رئيس دير سيدة النجاة في الميناء – طرابلس والخوري أنطونيو سمعان، إلى جانب طلاب المدرسة والهيئتين التعليمية والإدارية.

وتوجّه الراعي إلى الكنيسة المكرسة للقديسة تريزيا الطفل يسوع على وقع ترتيلة "في استقبالك يا ملك المجد"، حيث رُفعت الصلاة ومنح البطريرك بركته للحاضرين.

وفي كلمة ترحيبية، أكد الأب الكعدي "أن المدرسة ليست مكانًا لنقل المعرفة فحسب، بل "بيت للشركة والمحبة وورشة لصناعة الإنسان"، مشددًا على "أن التربية الحقيقية تبني الإنسان في الإنسان، وتزرع في الأجيال الإيمان وقيم المحبة والعطاء والانتماء إلى الوطن".

وفي كلمته، حيّا البطريرك الراعي الرهبنة الأنطونية والأسرة التربوية على استمرار رسالة المدرسة رغم الصعوبات والتضحيات، معتبرًا "أن مدرسة السيدة تشكّل مركز رجاء لأبناء المنطقة، وأن المؤسسات التربوية في القرى ليست مجرد أبنية، بل ضمانة لمستقبل الأجيال وحضورها في أرضها".

وشدد على أنه "لا يمكن القول للشباب والصبايا إن المدرسة أغلقت أبوابها، لأن باب المستقبل لا يجوز أن يُغلق في وجوههم، مؤكدًا أن من أعظم ما يمكن القيام به هو زرع الرجاء في قلب الشبيبة ومساعدتها على اكتشاف طاقاتها وبناء مستقبلها".

وقال :"إن على مقاعد الدراسة يُبنى المستقبل، إذ يبدأ الطالب في المدرسة برسم حلمه واكتشاف دعوته وما يريد أن يكون عليه في الحياة، ومنها ينطلق لتحقيق ذاته وخدمة مجتمعه ووطنه".
واختُتمت الزيارة بمرور البطريرك الراعي بين صفوف الطلاب الذين احتشدوا لتحيته، قبل التقاط الصور التذكارية .
 
مواضيع ذات صلة
سلام لعائلات شهداء الجيش: أبناؤكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب بل هم شهداء الوطن بأكمله
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 15:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نطالب بوضع آلية تنسيق لضمان تنقل أهالي القرى الحدودية ووصول المساعدات اليهم
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 15:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى لبنان اياد الهزاع من المنتدى اللبناني - السوري للاستثمار 2026: سوريا ولبنان ليسا مجرد دوليتن على الخريطة بل هما جسد واحد
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 15:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: نسعى لسلام دائم مع أوكرانيا وليس مجرد هدنة
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 15:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

المارونية

المستقبل

الماروني

بطريركية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:37 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-23
Lebanon24
07:37 | 2026-09-23
Lebanon24
07:30 | 2026-09-23
Lebanon24
07:20 | 2026-09-23
Lebanon24
07:17 | 2026-09-23
Lebanon24
07:15 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24