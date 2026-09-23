"زيتون لبنان" يحرّك قضاء فرنسا.. ما القصة؟

رفع رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني دعوى قضائية في ضد مجهولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على خلفية اتهامه الجيش باقتلاع نحو 600 شجرة زيتون معمّرة من أرض تملكها عائلته في بلدة زوطر الشرقية ، وفق ما أفاد محاموه وكالة "فرانس برس"، الأربعاء.

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وبحسب الدعوى، فإن بعض الأشجار المقتلعة يصل عمرها إلى نحو 500 عام، فيما تزرع عائلة المدعي، البالغ 37 عاماً، هذه الأرض منذ نحو 250 عاماً.





وتتناول الدعوى اتهامات بالسرقة والتدمير والإضرار بالممتلكات باعتبارها أفعالاً قد تندرج، وفق مقدميها، ضمن جرائم الحرب، ويقول المدعي إن الأشجار اقتُلعت من جذورها، مشيراً إلى اشتباهه في نقلها إلى داخل .





وشدد في الدعوى على أنه "ليس عضواً في ولا متعاطفاً معه"، كما جاء فيها أنه لا توجد، بحسب مقدميها، أدلة على استخدام "حزب الله" منزل العائلة أو الأراضي الزراعية لأغراض عسكرية.





وقال رجل الأعمال، الذي يعمل في المجال الرقمي، إن منزل عائلته دُمّر بالكامل جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ساعات من إعلان وقف لإطلاق النار في جنوب في نيسان الماضي.





وأضاف أن الجيش الإسرائيلي فرض بعد أسابيع سيطرته الكاملة على المنطقة، قبل اقتلاع أشجار ، وذلك بعد توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل في نهاية حزيران. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي فرض بعد أسابيع سيطرته الكاملة على المنطقة، قبل اقتلاع أشجار ، وذلك بعد توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل في نهاية حزيران.





واعتبرت الدعوى أن تدمير أشجار الزيتون واقتلاعها يشكل دليلاً على ما تصفه بـ"جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل في جنوب لبنان، مستندةً، من بين مصادر أخرى، إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية.





وقال محامو المدعي، فنسان برينغارت ووليام بوردون ونيكولا بوسان، إن موكلهم يطالب الفرنسي بالعمل على تحديد هوية المسؤولين عن هذه الأفعال ومحاكمتهم. ووضع المحامون القضية ضمن ما وصفوه بسياق أوسع من تدمير قرى في جنوب لبنان، مستخدمين توصيف "التطهير العرقي"، وهو توصيف صادر عن فريق الدفاع في القضية.





وتأتي الدعوى في ظل اتهامات وجهها مسؤولون لبنانيون ومنظمات غير حكومية وسكان إلى إسرائيل بتدمير مساحات وأراضٍ زراعية في جنوب لبنان، بما في ذلك عبر الحرائق، منذ اندلاع المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" في تشرين الأول 2023.





وفي آب الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه يدرك "الأثر البيئي المحتمل" لعملياته في المنطقة، زاعماً اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والبيئة.