"احتمالات" مفتوحة جنوباً

كشفت أوساط عسكرية لـ" " عن حالة ترقب قصوى تسود الوضع الميداني في ، واصفة المرحلة الراهنة بالحساسة جداً بالتزامن مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي .

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وأشارت المصادر إلى ترجيح الوصول إلى "حل قريب"، دون أن توضح ما إذا كان هذا المسار يتجه نحو تصعيد عسكري واسع أم تسوية سياسية.

وعلى صعيد التحركات الأمنية، أفاد المصدر بوجود مخاوف من محاولات إسرائيلية لتنفيذ عمليات اغتيال في مناطق لبنانية عدة، لافتاً إلى أن الحركة غير المستقرة للقيادات والعناصر المستهدفة تزيد من صعوبة تحديد نطاق ودقة هذه العمليات من قبل .