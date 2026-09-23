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لبنان

"احتمالات" مفتوحة جنوباً

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-09-2026 | 12:30
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كشفت أوساط عسكرية لـ"لبنان 24" عن حالة ترقب قصوى تسود الوضع الميداني في جنوب لبنان، واصفة المرحلة الراهنة بالحساسة جداً بالتزامن مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي.
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وأشارت المصادر إلى ترجيح الوصول إلى "حل قريب"، دون أن توضح ما إذا كان هذا المسار يتجه نحو تصعيد عسكري واسع أم تسوية سياسية. 
وعلى صعيد التحركات الأمنية، أفاد المصدر بوجود مخاوف من محاولات إسرائيلية لتنفيذ عمليات اغتيال في مناطق لبنانية عدة، لافتاً إلى أن الحركة غير المستقرة للقيادات والعناصر المستهدفة تزيد من صعوبة تحديد نطاق ودقة هذه العمليات من قبل الاحتلال.
المصدر: خاص "لبنان24"
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