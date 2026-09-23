واشنطن تعيد تحريك قناة الحوار بين لبنان وإسرائيل وتفتح الطريق أمام الملفات العالقة

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كتب عمر البردان في"اللواء": فيما ينتظر نتائج مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة الذي استضافته ، فإن هذا المؤتمر جاء ليعيد وبقوة إلى المشهد اللبناني، بعد محاولات أميركية وإسرائيلية لإبعادها عن التعاطي بالملف اللبناني.ويظهر بوضوح أن باريس من خلال هذا الحشد الذي استطاعت تأمينه للمشاركة في أعمال المؤتمر، أرادت أن تؤكد حرصها على التمسك بالورقة ، وتالياً العمل على تقديم الدعم والمسانده للجيش اللبناني والقوات المسلحة الشرعية، في وقت كشفت مصادر دبلوماسية خليجية في ، أن باريس التي وضعت ثقلها لخروج المؤتمر بالنتائج المرتجاة، تحضر لمؤتمر دولي أوسع في المرحلة المقبلة دعماً للبنان ومؤسساته، وتحديداً المؤسسة العسكرية باعتبار أن تنتظره مهام مصيرية في الجنوب، وعلى طول مساحة لبنان، بعد قرارات الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح.وإذ يبدو جلياً أن ليست في وارد تقديم أي تنازل على طاولة المفاوضات مع لبنان، قبل موعد الانتخابات التشريعية، فإن ورغم حالة الجمود المسيطرة في ما يتصل بهذا الملف، لا تريد أن تصل المفاوضات إلى الحائط المسدود. ولذلك تعمل على إبقاء خيوط التواصل قائمة، وهو ما عبرت عنه البيانات الأميركية، بخصوص الجنوب، وما يتصل بالموقف من الجيش اللبناني. وقد أشارت المعلومات إلى الولايات المتحدة لا توافق إسرائيل في توصيفاتها بالنسبة لما يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب. وفي وقت أرجئت فيه جولة روما التفاوضية إلى الشهر المقبل، أعادت تحريك قناة الحوار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة مواصلة دعم المسار التفاوضي للوصول إلى تفاهمات تعزز الاستقرار وتفتح الطريق أمام معالجة الملفات العالقة، حيث لا تزال الإدارة الأميركية تؤكد الاستمرار في دعم الحوار بين لبنان وإسرائيل، وعلى أهمية استمرار الاتصالات والمفاوضات، وصولاً إلى تفاهمات تسهم في تعزيز الاستقرار والسلام.