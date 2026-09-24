كواليس تصعيد باسيل بوجه "حزب الله"

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تشير مصادر مطلعة إلى أن التصعيد الأخير لرئيس " " بوجه " " قد لا يكون منفصلاً عن لقاء جمعه بشخصية إقليمية، جرى خلاله، وفق المعلومات المتداولة، الحديث عن تعديلات حكومية محتملة قد يكون أحد المستفيدين منها.وتلفت المصادر إلى أن الأجواء السياسية تشي بوجود عمل يجري على هذا الملف بعيداً عن الأضواء، وأن الحديث عن تعديل حكومي يبدو أن له أساساً في الاتصالات القائمة، من دون أن يعني ذلك أن الأمور قد حُسمت أو أن التفاهمات بشأنها بلغت مراحلها النهائية.وفي المقابل، تؤكد المصادر أن "حزب الله"، ورغم التصعيد الأخير لباسيل، يتجه إلى استكمال زياراته واتصالاته السياسية، بما في ذلك تجديد اللقاء مع رئيس " "، إذ إن ظروف المرحلة الحالية تفرض عليه إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، ولا تترك له هامشاً واسعاً للدخول في مواجهات سياسية إضافية، ما يدفعه إلى التغاضي عن بعض المواقف والخلافات في سبيل مواصلة اتصالاته مع مختلف الأطراف.