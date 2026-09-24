تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل يواجه لبنان عزلة في نيويورك؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-09-2026 | 01:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل يواجه لبنان عزلة في نيويورك؟
هل يواجه لبنان عزلة في نيويورك؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الأنظار في الكواليس السياسية إلى حصيلة الحراك اللبناني في نيويورك، وسط انطباع بأن الموقف الرسمي اللبناني لا يحظى حتى الآن بالاحتضان العربي والدولي الذي كانت بيروت تراهن عليه، رغم اللقاءات والاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة نواف سلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
Advertisement
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المشكلة لا تكمن في غياب التعاطف مع لبنان أو في عدم وجود مواقف داعمة لسيادته، بل في مدى استعداد الدول العربية والغربية لتحويل هذا الدعم إلى مواقف عملية والتزامات واضحة، خصوصاً في الملفات التي تطرحها بيروت، من وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، إلى دعم الجيش وضمان استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل". 
وتشير المعطيات إلى أن الاتصالات اللبنانية مستمرة، إلا أن السقف المطلوب من بيروت يبدو أعلى من مستوى الدعم الذي يمكن أن توفره العواصم المعنية في المرحلة الحالية، ما يجعل الأيام المقبلة في نيويورك وواشنطن اختباراً فعلياً لقدرة لبنان على ترجمة مواقفه الرسمية إلى دعم سياسي ودولي ملموس.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
تضييق أميركي جديد... هل تزداد عزلة الطيران الإيراني؟
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد جديد داخل الكونغرس.. هل يواجه وزير الدفاع الأميركي العزل؟
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يواجه لبنان خطر "جفاف" الدولار؟
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أدعو كافة الدول لعزل إيران اقتصاديا
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الجمعية العامة

الدول العربية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نواف سلام

اللبنانية

إسرائيل

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-09-24
Lebanon24
04:20 | 2026-09-24
Lebanon24
04:08 | 2026-09-24
Lebanon24
04:01 | 2026-09-24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-24
Lebanon24
03:59 | 2026-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24