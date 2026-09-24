هل يواجه لبنان عزلة في نيويورك؟

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تتجه الأنظار في الكواليس السياسية إلى حصيلة الحراك اللبناني في ، وسط انطباع بأن الموقف الرسمي اللبناني لا يحظى حتى الآن بالاحتضان العربي والدولي الذي كانت تراهن عليه، رغم اللقاءات والاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة على هامش اجتماعات للأمم المتحدة.وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المشكلة لا تكمن في غياب التعاطف مع أو في عدم وجود مواقف داعمة لسيادته، بل في مدى استعداد والغربية لتحويل هذا الدعم إلى مواقف عملية والتزامات واضحة، خصوصاً في الملفات التي تطرحها بيروت، من وقف الاعتداءات والانسحاب من الأراضي ، إلى دعم الجيش وضمان استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل".وتشير المعطيات إلى أن الاتصالات اللبنانية مستمرة، إلا أن السقف المطلوب من بيروت يبدو أعلى من مستوى الدعم الذي يمكن أن توفره العواصم المعنية في المرحلة الحالية، ما يجعل الأيام المقبلة في نيويورك وواشنطن اختباراً فعلياً لقدرة لبنان على ترجمة مواقفه الرسمية إلى دعم سياسي ودولي ملموس.