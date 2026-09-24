هل يواجه لبنان عزلة في نيويورك؟

تتجه الأنظار في الكواليس السياسية إلى حصيلة الحراك اللبناني في نيويورك
، وسط انطباع بأن الموقف الرسمي اللبناني لا يحظى حتى الآن بالاحتضان العربي والدولي الذي كانت بيروت
تراهن عليه، رغم اللقاءات والاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة نواف سلام
على هامش اجتماعات الجمعية العامة
للأمم المتحدة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المشكلة لا تكمن في غياب التعاطف مع لبنان
أو في عدم وجود مواقف داعمة لسيادته، بل في مدى استعداد الدول العربية
والغربية لتحويل هذا الدعم إلى مواقف عملية والتزامات واضحة، خصوصاً في الملفات التي تطرحها بيروت، من وقف الاعتداءات الإسرائيلية
والانسحاب من الأراضي اللبنانية
، إلى دعم الجيش وضمان استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل".
وتشير المعطيات إلى أن الاتصالات اللبنانية مستمرة، إلا أن السقف المطلوب من بيروت يبدو أعلى من مستوى الدعم الذي يمكن أن توفره العواصم المعنية في المرحلة الحالية، ما يجعل الأيام المقبلة في نيويورك وواشنطن اختباراً فعلياً لقدرة لبنان على ترجمة مواقفه الرسمية إلى دعم سياسي ودولي ملموس.