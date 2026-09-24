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لبنان

بعد ليلة عنيفة.. غارات وقصف اسرائيلي مستمر جنوباً

Lebanon 24
24-09-2026 | 04:08
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أغار الطيران الحربي الاسرائيلي صباح اليوم على بلدة المنصوري، كما تعرضت البلدة لقصف مدفعي.
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كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي زوطر الشرقية، والأطراف الشرقية لبلدة شقرا لجهة وادي السلوقي في قضاء بنت جبيل.

وأغارت مسيّرة اسرائيلية على محيط مطعم "اللافيتا" بين النبطية الفوقا وميفدون.

وفجرا، استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي بلدة المنصوري والأودية المجاورة لبلدة زبقين.

كما هزّ تفجير ضخم عند الأولى من بعد منتصف الليل، بلدة الخيام ومحيطها،

تركّز في منطقة امتدت من نبع الرقيقة، وصولًا إلى مفرق المبرّات، على طول يُقدّر بحوالى 300 متر.

وكان التفجير شديد القوة، إذ وصل عصفه إلى بلدتي جديدة مرجعيون والقليعة والمناطق المحيطة.

واستهدفت المدفعية الاسرائيلية ليلا، مجموعة من ألواح الطاقة الشمسية في مشاع بلدة ميفدون، ما ادى الى اشتعالها.

وطال القصف المدفعي الاسرائيلي ايضا المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية، وادي السلوقي، في وقت تعرضت فيه بلدتا برعشيت وبيت ياحون لعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة 

ونفذ الجيش الاسرائيلي عملية تفجير كبيرة ليلا، في حي آل عبد النبي في بلدة برعشيت. 
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