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لبنان

لدعم استقرار لبنان وتعافيه...505 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
24-09-2026 | 03:28
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أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان، "تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 2026 و2027، وهو الجزء الثاني من حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024".

سيغطي التمويل الجديد "ثلاثة مجالات رئيسية وسيدعم لبنان في المضي قدماً في الإصلاحات الرئيسية، وتقوية تعافيه الاقتصادي، وتعزيز الأمن وإدارة الحدود، والحفاظ على الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً. كما سيدعم لبنان في مواجهة عواقب عدم الاستقرار والنزاع والنزوح في المنطقة".
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ستركز الحزمة البالغة قيمتها 505 ملايين يورو على ما يأتي:

الخدمات الأساسية والدعم للفئات الأكثر ضعفاً: الحفاظ على فرص الحصول على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه. ويشمل ذلك المساعدات النقدية للأسر الأكثر ضعفاً والأشخاص ذوي الإعاقة، والحصول على الرعاية الصحية الأولية. وسيدعم الاتحاد الأوروبي أيضاً الحلول الدائمة لللاجئين من سوريا، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية والكريمة، مع مساعدة السلطات اللبنانية على أن تتولى تدريجياً الخدمات الأساسية وتحافظ عليها.

التعافي والإصلاحات والأمن: دعم أجندة الإصلاح في لبنان، بما في ذلك قطاع العدالة، والهيئات الرقابية والتنظيمية، والبرلمان، فضلاً عن حقوق الإنسان. كما سيساهم دعم الاتحاد الأوروبي في تعزيز قطاع الأمن، وإدارة الحدود، وقدرة القطاع الخاص على التكيّف، والتعافي الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالنزاع.

المجتمع المدني والثقافة: دعم المنظمات العاملة في مجالات حقوق المرأة والشباب والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المبادرات التي تعزز المشاركة الديموقراطية والشفافية ومكافحة الفساد. وسيساهم الدعم أيضاً في تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية التراث الثقافي للبنان.

وأعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا عن هذا التمويل في نيويورك، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
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