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لبنان

باسيل يواصل متابعة ملف تصدير التفاح اللبناني

Lebanon 24
24-09-2026 | 03:29
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واصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل متابعة ملف تصدير التفاح اللبناني، فوجه رسالة الى السفير المصري علاء موسى طالب فيها بنقل مقترحات المزارعين اللبنانيين إلى الحكومة المصرية والجهات المختصة، والنظر في ما يمكن اعتماده من تسهيلات إجرائية وتسريع للمعاملات، بما يحفظ المعايير المطلوبة ويخفف في الوقت نفسه الأعباء والخسائر التي قد تنجم عن التأخير، نظراً إلى الطبيعة السريعة التلف للمنتجات الزراعية.
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وأكد باسيل في رسالته أنه "لطالما كانت مصر الشقيقة سوقاً هامّة لتصريف الإنتاج اللبناني، مضيفاً: "نحن على ثقة بأن روح التعاون التي تطبع العلاقة بين بلدينا قادرة على معالجة هذه المسألة بما يحترم  في آن واحد، القوانين المصرية ويخدم مصالح المزارعين والمصدّرين اللبنانيين ويعزز التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية".

وكان باسيل وجه قبل نحو أسبوعين كتابًا إلى سفراء السعودية وقطر والكويت لدعم استيراد التفاح اللبناني. وشدد فيه على أهمية الوقوف إلى جانب المزارع اللبناني وفتح الأسواق العربية أمام الإنتاج الوطني، بما يضمن إستمرارية هذا القطاع الحيوي ويحافظ على مصدر رزق العائلات والبلدات الزراعية اللبنانية.
 
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