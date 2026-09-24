في يوم واحد...ثلاث بواخر عملاقة وصلت مرفأ بيروت

Advertisement

أفادت في بيان، أنه "في مشهد تشغيلي استثنائي يعكس تنامي قدرات مرفأ ودوره في حركة والتجارة، استقبل المرفأ ثلاث بواخر عملاقة من فئة Mother Vessel خلال ، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.وقد رست البواخر الثلاث على الرصيف 16 يوم الأربعاء الواقع فيه 23 أيلول 2026، وهي:CMA CGM D'ARTAGNAN، بطول 366 متراًMSC SARA ELENA، بطول 300 متر.CMA CGM MOZART، بطول 278 متراً.يشكّل "هذا المشهد دليلاً على قدرة مرفأ بيروت على مواصلة العمل بكفاءة عالية، واستقبال السفن العملاقة ومناولتها، بما يعكس التطور المستمر في جهوزيته التشغيلية بالتنسيق والتعاون مع CMA Beirut Terminal."كما يعكس جانباً من المسار التطويري المستمر منذ أشهر عدة، بالتوازي مع مشاريع التوسعة والتحديث الجارية، في إطار ترسيخ موقعه كبوابة بحرية رئيسية للبنان والمنطقة، وتعزيز دوره كمركز لوجستي إقليمي ورافعة أساسية للاقتصاد الوطني.