خلال افتتاحه مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر.. رسامني: سنحاسب المسؤولين عن ما جرى في المكلس

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أكد وزير الأشغال والنقل أن الوزارة تمكّنت من اعتماد مشروع متكامل لتأهيل بكلفة أدنى بكثير، من دون المساس بالمواصفات الفنية المطلوبة، مشددًا على أن ترشيد الإنفاق لا يعني خفض الجودة، بل إنفاق المال العام حيث يحتاجه الطريق فعلًا وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.وأوضح رسامني، خلال الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ، أن المشروع يشمل معالجة وتدعيم 8 نقاط انهيار، إلى جانب إعادة تأهيل الطريق وتزفيته وتخطيطه.وأشار إلى أن الوزارة بدأت العمل ليكون أكثر أمانًا، بتنفيذ مطابق للمواصفات، قائلا: «عندما تنتهي الورشة سيكون الطريق الدليل».وفي ملف إنارة الطرق، أعلن رسامني أن المشاريع تشمل إنارة كل طرقات وأوتوسترادات ، باعتبارها أساسية، موضحًا أن الإنارة ستكون هجينة بين الكهرباء والطاقة الشمسية.وفي سياق متصل، لفت إلى أن الوزارة طلبت من الاستشاريين المساعدة في مراقبة المشاريع التي تُسلّم إلى المتعهدين، لعدم توافر القدرة البشرية الكافية داخل الوزارة.وأكد أن الاستشاري والمتعهد المسؤولين عما حصل من انهيارات في والمكلس خلال الشتوة الماضية سيُحاسبان.