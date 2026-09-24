تقلبات خريفية تسيطر على الأجواء...إليكم تفاصيل الطقس

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وهذه تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة: يسيّطر طقس خريفي متقلب نسبياً على والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. حتى يوم السبت حيث يتحول الى يستقر.وهذه تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة:

الخميس:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الجبال و في الساحل. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر.



الجمعة:

غائم جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية اعتباراً من بعد الظهر.



السبت:

قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.



الأحد:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال البلاد.