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لبنان

الرئيس عون تسلم من عربيد مذكرة تتضمن اقتراحات للحدّ من مخاطر الأوضاع المعيشية.. وهنأ ملكة جمال لبنان

Lebanon 24
24-09-2026 | 06:45
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الرئيس عون تسلم من عربيد مذكرة تتضمن اقتراحات للحدّ من مخاطر الأوضاع المعيشية.. وهنأ ملكة جمال لبنان
الرئيس عون تسلم من عربيد مذكرة تتضمن اقتراحات للحدّ من مخاطر الأوضاع المعيشية.. وهنأ ملكة جمال لبنان photos 0
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عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور شارل عربيد الذي قدم له مذكرة تناولت الضغوط المعيشية الراهنة وضرورة تحصين الاستقرار الاجتماعي، لافتا الى ان تطورات الواقع الاجتماعي وصلت الى حد من الخطورة باتت تنافس المخاطر الأمنية والاستراتيجية التي تهدد لبنان
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وعرضت المذكرة الوضع الراهن والاعباء التي تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما تضمنت اقتراحات استباقية ووقائية للحد منها مشيرة الى ان الاستقرار السياسي رافعة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وان لا استقرار اجتماعي مستدام من دون اقتصاد منتج. ومن المقترحات اطلاق حوار وطني اجتماعي- اقتصادي عادل يجمع الدولة والقوى السياسية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقوى الاقتصادية والعمالية والاجتماعية وذلك بهدف بلورة إجراءات محددة وقابلة للتمويل ومواكبتها بمناخ سياسي يساعد على استعادة الثقة وانجاح مسار التعافي، على ان يلي ذلك سلسلة إجراءات لرصد كلفة المعيشة والقدرة الشرائية وحماية الفئات الأكثر تأثرا بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتخفيف من كلفة الخدمات الأساسية وتحفيز الاقتصاد والإنتاج.
ملكة جمال لبنان
على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم ، في حضور وزيرة السياحة لورا الخازن لحود ، ملكة جمال لبنان الانسة بيرلا حرب بعد عودتها من فييتنام حيث شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم . ورافق الملكة والدها السيد غازي حرب .
واعربت  الانسة حرب عن سعادتها لتمثيل الجمال اللبناني في المحافل الدولية وما حققته هذه المشاركة من حضور للبنان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيرة إلى انها تستعد للمشاركة في مسابقة انتخاب ملكة جمال الكون في بورتوريكو.
وهنأ الرئيس عون الانسة حرب وتمنى لها التوفيق في اعطاء الصورة المشرقة عن لبنان الذي، على رغم ما يعانيه من واقع صعب ، إلا انه حاضر دائما في المناسبات الثقافية والفنية والجمالية ما يعكس قدرته على تجاوز المصاعب وابراز الصورة الجميلة لوطن الارز . واشاد الرئيس عون بما عبرت عنه ملكة جمال لبنان ، وهي ابنة الجنوب ، من تمسك الجنوبيين بالحياة وإرادتهم الصلبة لمواجهة المعاناة مهما كانت قاسية.
 
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النائبان السابقان صالح وكاظم الخير
وفي قصر بعبدا النائبان السابقان صالح وكاظم الخير اللذان عرضا مع الرئيس عون الأوضاع في الشمال عموما وفي منطقة المنية خصوصا، كما تطرقا الى التطورات السياسية ونوها بمواقف رئيس الجمهورية من الاحداث الراهنة وسعيه لبسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وخلال اللقاء قدم النائب السابق صالح الخير كتابه الى الرئيس عون وعنوانه" طائر في غير سربه" الذي يتضمن مسيرته السياسية ومواقفه في الندوة  البرلمانية والعديد من المحطات التي تميزت بها فترة ولايته النيابية التي امتدت من العام 1972 حتى العام 2005 ومنها مشاركته في مؤتمر الطائف.
 
 
النائب الاسقفي لأبرشية زحلة للروم الكاثوليك
وعرض الرئيس عون مع النائب الاسقفي لأبرشية زحلة للروم الكاثوليك الأرشمندريت نقولا الحكيم أوضاع الأبرشية وحاجات أبنائها.
 
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