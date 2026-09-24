تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجار شدد على تعزيز الإجراءات في بيروت ومحيط المطار

Lebanon 24
24-09-2026 | 08:22
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الحجار شدد على تعزيز الإجراءات في بيروت ومحيط المطار
الحجار شدد على تعزيز الإجراءات في بيروت ومحيط المطار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الوضع الأمني في البلاد مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، الذي أطّلعه على التدابير والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والنظام.
Advertisement



وشدد الوزير الحجار على "ضرورة رفع مستوى الإجراءات الأمنية، لا سيما في بيروت ومحيط طريق مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بما يضمن سلامة المواطنين ويعزز الاستقرار، إلى جانب مواصلة التشدد في ضبط مخالفات السير وتنظيم حركة المرور".



وفي إطار متابعته للملفات المناطقية، استقبل الوزير الحجار، على التوالي، النواب أمين شري، فيصل الصايغ ووليد البعريني، وتناولت اللقاءات الأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب شؤون مناطقهم والقضايا التي تعني المواطنين فيها.



كذلك عقد الوزير الحجار اجتماعا مع محافظ عكار عماد لبكي حضره وفد من بلديات عكارية، واستمع إلى مطالبهم.
مواضيع ذات صلة
الحجار بحث مع صحناوي والجميل في شؤون بيروت وعرض مع ريزا تعزيز الدعم الأممي في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يؤكد من باكستان رغبة لبنان في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في سبل تعزيز التعاون والتنسيق.. الحجار التقى بساط
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار والبساط بحثا تعزيز الرقابة على الصادرات إلى الخليج
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

قوى الأمن الداخلي

وزير الداخلية

المدير العام

رفيق الحريري

مطار رفيق

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:59 | 2026-09-24
Lebanon24
13:54 | 2026-09-24
Lebanon24
13:45 | 2026-09-24
Lebanon24
13:15 | 2026-09-24
Lebanon24
13:00 | 2026-09-24
Lebanon24
12:57 | 2026-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24