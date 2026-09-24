بري دعا إلى جلسة للجان المشتركة يوم الاربعاء المقبل

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دعا لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، الزراعة، البيئة، وتكنولوجيا المعلومات إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 30 ايلول 2026 وذلك لدرس جدول الأعمال التالي :- اقتراح قانون عادي يرمي الى إنشاء نقابة الزامية الجمعية لاختصاصيي المهن البصرية في .- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم6092 تاريخ 16/1/2020 لإنشاء نقابة مهنية إلزامية للكيميائيين المجازين في لبنان.- مشروع القرار القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 تاريخ 19/9/2025 الرامي إلى إنشاء والذكاء الاصطناعي في لبنان.- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2687 تاريخ 19/3/2026 الرامي إلى طلب الموافقة على قانون الغابات والمراعي.- اقتراح القانون الرامي إلى تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة باستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الأطفال والضمان الاجتماعي.