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لبنان

بري دعا إلى جلسة للجان المشتركة يوم الاربعاء المقبل

Lebanon 24
24-09-2026 | 10:17
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بري دعا إلى جلسة للجان المشتركة يوم الاربعاء المقبل
بري دعا إلى جلسة للجان المشتركة يوم الاربعاء المقبل photos 0
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، الزراعة، البيئة، وتكنولوجيا المعلومات إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 30 ايلول 2026 وذلك لدرس جدول الأعمال التالي : 
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- اقتراح قانون عادي يرمي الى إنشاء نقابة الزامية الجمعية لاختصاصيي المهن البصرية في لبنان.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم6092  تاريخ 16/1/2020 الرامي لإنشاء نقابة مهنية إلزامية للكيميائيين المجازين في لبنان.
-  مشروع القرار القانون الوارد  بالمرسوم رقم 1286 تاريخ 19/9/2025 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان.
-  مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2687 تاريخ 19/3/2026 الرامي إلى طلب الموافقة على قانون الغابات والمراعي.
-  اقتراح القانون الرامي إلى تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة باستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الأطفال  والضمان الاجتماعي.
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