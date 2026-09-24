ملتقى حواري في غرفة طرابلس عرض لواقع المرافق الاقتصادية العامة

Advertisement

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ولبنان ملتقى حواريا اقتصاديا، عرض لواقع المرافق الاقتصادية العامة في من طرابلس الكبرى ودورها في بناء منظومة وطنية اقتصادية ولوجستية متكاملة.حضر الملتقى محافظ القاضية إيمان الرافعي، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ممثل مفتي عكار الشيخ زيد زكريا الشيخ خالد اسماعيل، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، مطران الروم الملكيين الكاثوليك إدوار ضاهر، ممثل المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أحمد عاصي، رئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي ونائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز، نقيب المهندسين شوقي ، نقيب اطباء الأسنان ميلاد ديب، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، رؤساء الاتحادات والبلديات في الشمال وممثلو الامنيين والهيئات الاقتصادية والنقابية ولجان متابعة تشغيل في القليعات عكار وخبراء.بعد النشيد الوطني، وتقديم من الدكتور عبد الرحمن غالب، قال رئيس غرفة طرابلس: "المفاتيح الأساسية موجودة أمامنا: المطار، والمرفأ، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، ومنصة النفط والغاز، ومعرض رشيد كرامي الدولي ومحطة القطار".اضاف: "علينا الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص. إذ تعتمد رؤيتنا على اطلاق مشروع كبير بحجم الوطن والمنطقة يجمع المرافق ويؤسس ركيزة لخدمة المجتمعات والاقتصادات المحلية والدولية".وعرض رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المهندس إسكندر كوستي بندلي خطة لرفع قدرة المرفأ من نحو 250 ألف حاوية إلى 800 ألف. وتشمل الخطة رصيفا إضافيا واستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار، إلى جانب منصة رقمية لتبادل المعلومات.، كشف رئيس مجلس الإدارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الدكتور حسان ضناوي عن إطلاق مزايدة دولية في حزيران لتسليم أرض المشروع إلى مشغّل بعقد طويل الأمد.وأعلن رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية في هيئة إدارة قطاع البترول وسام الذهبي بدء إعداد دراسة لمصفاة قد تستقطب استثمارات خاصة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.بدوره، أشار المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيّا إلى تشكيل لجنة لبنانية - سورية مشتركة للربط السككي، وإلى إطلاق دراسة الجدوى.وأكد رئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounge Services المشغّلة لمطار القليعات زياد المنلا أن المطار "لم يعد حلما بل أصبح واقعا".وشدد رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز في مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي، على تسريع التراخيص والالتزام بالمهل الزمنية.وتخلّل الملتقى نقاش مع الحضور تناول الجداول الزمنية والتنسيق بين المرافق وفرص التوظيف المحلي.