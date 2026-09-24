استقبالات قائد الجيش

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استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة ، وجرى بحث آخر المستجدات. خلال اللقاء، أعرب النائب عن تقديره للدور الذي تؤديه ، مؤكدًا ضرورة دعم الجيش والوقوف إلى جانبه.ثُمّ استقبل النائب وجرى عرض للتطورات الراهنة. وقد أكد النائب أنّ المؤسسة العسكرية هي الضامن لأمن واستقراره الداخلي.كما استقبل العماد هيكل القنصل العام لدى السفارة في لبنان شريف سامح، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان.كذلك استقبل رئيسة مجلس كتاب العدل السيدة رنده عبود مع وفد من المجلس، وجرى التداول في شؤون مختلفة وبحث سبل تعاون في مشاريع ومجالات متنوّعة.