استقبالات قائد الجيش

استقبل قائد الجيش
العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة النائب غسان حاصباني
، وجرى بحث آخر المستجدات. خلال اللقاء، أعرب النائب حاصباني
عن تقديره للدور الذي تؤديه المؤسسة العسكرية
، مؤكدًا ضرورة دعم الجيش والوقوف إلى جانبه.
ثُمّ استقبل النائب وائل أبو فاعور
وجرى عرض للتطورات الراهنة. وقد أكد النائب أبو فاعور
أنّ المؤسسة العسكرية هي الضامن لأمن لبنان
واستقراره الداخلي.
كما استقبل العماد هيكل القنصل العام لدى السفارة المصرية
في لبنان شريف سامح، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان.
كذلك استقبل رئيسة مجلس كتاب العدل السيدة رنده عبود مع وفد من المجلس، وجرى التداول في شؤون مختلفة وبحث سبل تعاون في مشاريع ومجالات متنوّعة.