تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام خلال لقائه بزشكيان وعراقجي: لا يريد لبنان أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل

Lebanon 24
24-09-2026 | 12:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سلام خلال لقائه بزشكيان وعراقجي: لا يريد لبنان أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل
سلام خلال لقائه بزشكيان وعراقجي: لا يريد لبنان أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
Advertisement

وشدد الرئيس سلام على أن لبنان دفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل.

وأوضح أن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين، وأن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة، تقوم على احترام سيادة كل منهما واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الآخر، وعلى المصالح المشتركة.

وقال الرئيس سلام: "نتمنى لإيران وشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار والنمو". كما دعا إيران إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان.

وأكد الرئيس سلام أن الأولوية هي لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، وللمضي في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها.
 
كما دعا رئيس الحكومة  إيران إلى ترشيح سفير جديد لها في بيروت.
 
مواضيع ذات صلة
سلام بعد لقائه الرئيس الايراني: لبنان دفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره ولا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان: السلام في إيران لن يأتي من ساحة المعركة
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
داخلية كردستان العراق: نرفض تحويل الإقليم لساحة لتصفية الصراعات
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني قبيل لقائه بالرئيس نواف سلام: أتوقّع أن يكون اللقاء جيد جداً
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 21:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

رئيس مجلس الوزراء

الدولة اللبنانية

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

وقال الرئيس

اللبنانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:59 | 2026-09-24
Lebanon24
13:54 | 2026-09-24
Lebanon24
13:45 | 2026-09-24
Lebanon24
13:15 | 2026-09-24
Lebanon24
13:00 | 2026-09-24
Lebanon24
12:57 | 2026-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24