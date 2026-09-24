سلام خلال لقائه بزشكيان وعراقجي: لا يريد لبنان أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل

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عقد نواف سلام اجتماعاً مع الرئيس مسعود بزشكيان، في ، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور يوسف رجي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.وشدد الرئيس سلام على أن دفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل.وأوضح أن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين، وأن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة، تقوم على احترام سيادة كل منهما واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الآخر، وعلى المصالح المشتركة.سلام: "نتمنى لإيران وشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار والنمو". كما دعا إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان.وأكد الرئيس سلام أن الأولوية هي لانسحاب الكامل من الأراضي ووقف اعتداءاتها، وللمضي في بسط سلطة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها.