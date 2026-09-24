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لبنان

مفاجأة بشأن المازوت.. هذا ما ستشهده أسعار المحروقات غدًا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
24-09-2026 | 13:15
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مفاجأة بشأن المازوت.. هذا ما ستشهده أسعار المحروقات غدًا
مفاجأة بشأن المازوت.. هذا ما ستشهده أسعار المحروقات غدًا photos 0
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مع ترقّب صدور جدول جديد لأسعار المحروقات غدًا، وفي ظل الغضب المتصاعد في الشارع من الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، وانعكاسها بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية وسائر السلع والخدمات، ماذا  ستشهد أسعار صفيحتي البنزين والمازوت غدًا؟


وفي هذا السياق، أوضح رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس، في حديث لـ"لبنان 24"، أن سعر صفيحة البنزين يتجه إلى ارتفاع طفيف يُقدّر مبدئيًا بنحو 10 آلاف ليرة، فيما يُتوقع أن يسجّل سعر صفيحة المازوت تراجعًا بنحو 50 ألف ليرة.
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وأشار براكس إلى أن هذه الأرقام تبقى ضمن إطار الدراسات والتقديرات الأولية، موضحًا أن السعر النهائي تحدده آلية احتساب جدول التكاليف وفق الأسعار الحالية، على أن يصدر الجدول الرسمي عن وزير الطاقة غدًا.


وبالتالي، يبقى الحسم النهائي لما ستشهده أسعار المحروقات رهن صدور الجدول الرسمي، وسط ترقّب واسع من المواطنين والقطاعات الاقتصادية لأي تغيّر جديد في الأسعار.
المصدر: خاص "لبنان24"
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