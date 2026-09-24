رجي: على إيران كف يد حزب الله عن الدولة

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أكد والمغتربين يوسف رجي من أن ما يحتاجه من والاشقاء العرب، الضغط على لوقف هجماتها والانسحاب من لبنان، وعلى لكف يد عن الدولة.وفي مقابلة لقناة " " الأردنية اعتبر رجي ان الحزب أدخل لبنان في حرب ليس له أي علاقة فيها، لإسناد إيران وجَلَبَ من جديد والدمار والقتلى بالآلاف.ودعا الاشقاء والأصدقاء الى مساعدتنا كي يستعيد لبنان استقلاله الكامل من بعض الهيمنة لميليشيا مسلحة خارجة عن القانون، موضحا ان الحكومة اتخذت قراراً صعباً جداً، لم تأخذه أي حكومة منذ 35 سنة، وبدأ التطبيق، الا ان الموضوع معقد، لان سلاح حزب الله وتمويله يفوق ال 45 عاما، ولا يمكن حل المعضلة بين يوم وآخر وبكبسة زر.رجي شدد على ان الحكومة ماضية في قرارها ولا عودة عنه، الا انه يستدعي بعض الوقت لتنفيذه.وعن اليونيفيل، أجاب وزير الخارجية: لسوء الحظ لم نستطيع التمديد ولاتيها لأسباب إقليمية وأخرى تتعلق بتركيبة مجلس الامن الدولي، شارحا ان هناك سعيا في الوقت الحالي لإيجاد قوة او إطار يكون بديلا من القوة الدولية تحت مظلة ، إذا أمكن ذلك.