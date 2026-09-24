تقرير إسرائيلي عن حادثة دير ميماس.. ماذا قال عن الجيش وما علاقة "الحزب" بها؟

زعم تقرير نشره موقع "ألما" للأبحاث والتعليم الاسرائيلي، بأن قد يستغل، وفق تقديرات الموقع، ما وصفه بـ"نفوذه داخل " للتأثير في أداء المؤسسة العسكرية، ولا سيما في .

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وأشار التقرير الّذي ترجمه " "، إلى حادثة وقعت أخيرًا في منطقة دير ميماس بين الجيشين واللبناني، معتبرًا أن مثل هذه الحوادث قد تتجاوز تداعياتها الجانب الميداني لتؤثر في المسار السياسي والأمني بين وإسرائيل.

وزعم الموقع أن حزب الله يستفيد من التركيبة الديموغرافية للجيش اللبناني، مدعيًا أن نحو 50% من عناصر الجيش ينتمون إلى الطائفة الشيعية.

وادعى التقرير أن عددًا من الضباط والعناصر الشيعة في الجيش اللبناني يتعاونون مع حزب الله لأغراض مختلفة، وأن بعضهم يخدم في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن طبيعة هذا التعاون، بحسب تقديراته، تتراوح بين التصرف بما يتوافق مع مصالح الحزب وتنفيذ تعليمات مباشرة منه.

كما زعم التقرير أن اللبناني تتخذ مواقف وصفها بـ"المتساهلة" تجاه حزب الله، مشيرًا إلى رودولف هيكل وقائد منطقة جنوب لبنان نيكولا تابت.

وأضاف الموقع أن حزب الله يعمل، وفق تقديره، على تعزيز حضور ضباط ميدانيين شيعة داخل ألوية وأفواج الجيش اللبناني، مستشهدًا بما وصفه التقرير بـ"نموذج محمد فرحات".

وفي السياق، زعم التقرير أن حزب الله يمتلك نفوذًا داخل وحدات حساسة في الجيش اللبناني، وفي مقدمتها مديرية المخابرات.

وادعى الموقع أن ضباطًا شيعة كبارًا في المديرية يتعاونون بشكل مباشر مع حزب الله، معتبرًا أن هذه المعطيات تطرح، بحسب رأيه، تساؤلات حول إمكانية استغلال الحزب لهذا النفوذ للتأثير في أداء الجيش اللبناني.

وأشار التقرير إلى أن الجيش اللبناني يؤدي دورًا أساسيًا في تنفيذ ما وصفه التقرير بالإطار الحالي للاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وأي اتفاق مستقبلي قد يتم التوصل إليه بين الجانبين.

من حادثة دير ميماس إلى احتمال التصعيد

ورأى التقرير أن حادثة ميدانية، كتلك التي وقعت في دير ميماس، قد تتطور إلى تصعيد أوسع وتؤثر في المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.

واعتبر التقرير أن مثل هذا السيناريو قد يصب، وفق تقديره، في مصلحة حزب الله، مضيفًا أن ضابطًا في جنوب لبنان يعمل، بحسب ادعاء الموقع، بتوجيه من الحزب قد يتسبب بشكل متعمد في تصعيد خطير.

وفي ختام التقرير، دعا التقرير الدولة والجيش اللبناني إلى إبعاد أي ضابط يتعاون مع حزب الله، كما دعا إلى ضمان أن يكون الضباط العاملون في جنوب لبنان، وفق تعبير الموقع، "مهنيين ووطنيين وولاؤهم للدولة اللبنانية وليس لدولة حزب الله".