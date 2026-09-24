تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تقرير إسرائيلي عن حادثة دير ميماس.. ماذا قال عن الجيش وما علاقة "الحزب" بها؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-09-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تقرير إسرائيلي عن حادثة دير ميماس.. ماذا قال عن الجيش وما علاقة الحزب بها؟
تقرير إسرائيلي عن حادثة دير ميماس.. ماذا قال عن الجيش وما علاقة الحزب بها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زعم تقرير نشره موقع "ألما" للأبحاث والتعليم الاسرائيلي، بأن حزب الله قد يستغل، وفق تقديرات الموقع، ما وصفه بـ"نفوذه داخل الجيش اللبناني" للتأثير في أداء المؤسسة العسكرية، ولا سيما في جنوب لبنان.
Advertisement
وأشار التقرير الّذي ترجمه "لبنان 24"، إلى حادثة وقعت أخيرًا في منطقة دير ميماس بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، معتبرًا أن مثل هذه الحوادث قد تتجاوز تداعياتها الجانب الميداني لتؤثر في المسار السياسي والأمني بين لبنان وإسرائيل.
وزعم الموقع أن حزب الله يستفيد من التركيبة الديموغرافية للجيش اللبناني، مدعيًا أن نحو 50% من عناصر الجيش ينتمون إلى الطائفة الشيعية.
وادعى التقرير أن عددًا من الضباط والعناصر الشيعة في الجيش اللبناني يتعاونون مع حزب الله لأغراض مختلفة، وأن بعضهم يخدم في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن طبيعة هذا التعاون، بحسب تقديراته، تتراوح بين التصرف بما يتوافق مع مصالح الحزب وتنفيذ تعليمات مباشرة منه.
كما زعم التقرير أن قيادة الجيش اللبناني تتخذ مواقف وصفها بـ"المتساهلة" تجاه حزب الله، مشيرًا إلى قائد الجيش رودولف هيكل وقائد منطقة جنوب لبنان نيكولا تابت.
وأضاف الموقع أن حزب الله يعمل، وفق تقديره، على تعزيز حضور ضباط ميدانيين شيعة داخل ألوية وأفواج الجيش اللبناني، مستشهدًا بما وصفه التقرير بـ"نموذج محمد فرحات".
وفي السياق، زعم التقرير أن حزب الله يمتلك نفوذًا داخل وحدات حساسة في الجيش اللبناني، وفي مقدمتها مديرية المخابرات.
وادعى الموقع أن ضباطًا شيعة كبارًا في المديرية يتعاونون بشكل مباشر مع حزب الله، معتبرًا أن هذه المعطيات تطرح، بحسب رأيه، تساؤلات حول إمكانية استغلال الحزب لهذا النفوذ للتأثير في أداء الجيش اللبناني.
وأشار التقرير إلى أن الجيش اللبناني يؤدي دورًا أساسيًا في تنفيذ ما وصفه التقرير بالإطار الحالي للاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وأي اتفاق مستقبلي قد يتم التوصل إليه بين الجانبين.
 
من حادثة دير ميماس إلى احتمال التصعيد
ورأى التقرير أن حادثة ميدانية، كتلك التي وقعت في دير ميماس، قد تتطور إلى تصعيد أوسع وتؤثر في المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.
واعتبر التقرير أن مثل هذا السيناريو قد يصب، وفق تقديره، في مصلحة حزب الله، مضيفًا أن ضابطًا في جنوب لبنان يعمل، بحسب ادعاء الموقع، بتوجيه من الحزب قد يتسبب بشكل متعمد في تصعيد خطير.
وفي ختام التقرير، دعا التقرير الدولة اللبنانية والجيش اللبناني إلى إبعاد أي ضابط يتعاون مع حزب الله، كما دعا إلى ضمان أن يكون الضباط العاملون في جنوب لبنان، وفق تعبير الموقع، "مهنيين ووطنيين وولاؤهم للدولة اللبنانية وليس لدولة حزب الله".
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي على دير ميماس
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 00:57:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يتكلم عن صفقة "الحزب" الجديدة: السلاح مقابل المال؟
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 00:57:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير كندي عن "حزب الله".. ماذا قال عن "السلام"؟
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 00:57:48 Lebanon 24 Lebanon 24
توغل اسرائيلي ثان في دير ميماس يعرقل توسع انتشار الجيش
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 00:57:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الجيش اللبناني

قيادة الجيش

قائد الجيش

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

لبنان 24

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:47 | 2026-09-24
Lebanon24
15:32 | 2026-09-24
Lebanon24
15:00 | 2026-09-24
Lebanon24
13:59 | 2026-09-24
Lebanon24
13:54 | 2026-09-24
Lebanon24
13:45 | 2026-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24