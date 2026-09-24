بين أنقرة وبيروت.. تقرير تركي يكشف تفاصيل جديدة عن التعاون في "قطاع الطاقة"

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وأشار التقرير الّذي ترجمه" "، إلى أن ألب أرسلان بيرقدار التقى وزير الطاقة والمياه جو صدي في ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان إمكانات الربط بين شبكتي الكهرباء، إضافة إلى التعاون في مجالي خطوط الأنابيب والهيدروكربونات. ولم يتضمن الإعلان عن اللقاء أي تفاصيل بشأن مشروع محدد أو مسار أو جدول زمني لتنفيذ هذه المشاريع.ولفت الموقع إلى أن اللقاء جاء بعد محادثات جرت في أنقرة في وقت سابق من الشهر، أعلنت خلالها والمياه أن الجانب التركي أبدى اهتمامًا بربط شبكات الكهرباء، وتزويد لبنان بالغاز، واستكشاف البلوكات البحرية المخصصة للطاقة، إلى جانب الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية ومحطات التوليد التقليدية.وبحسب التقرير، اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل لمتابعة هذه الملفات، إلا أنه لم يتم الإعلان عن توقيع أي عقد أو اتفاق نهائي حتى الآن.ويعاني لبنان منذ سنوات أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء، مع صعوبة تأمين تغذية مستقرة عبر شبكة الدولة، ما دفع العديد من الأسر والمؤسسات إلى الاعتماد على المولدات الخاصة ذات الكلفة المرتفعة. وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي وافق عام 2024 على مشروع بقيمة 250 مليون دولار بهدف استعادة خدمات شبكة الكهرباء، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة ودعم الإصلاحات، في ظل تراجع الوضع التشغيلي والمالي للقطاع نتيجة الأزمات المتتالية.وفي ما يتعلق بخطوط الأنابيب، ذكر التقرير أن تسعى إلى تأمين كميات إضافية من لمحطات توليد الكهرباء. وكان الوزير صدي قد أعلن في أيار الماضي أن لبنان يعتزم إعادة تأهيل نحو 30 كيلومترًا من خط الغاز العربي الممتد بين محطة دير عمار والحدود ، بالتوازي مع التفاوض بشأن شراء الغاز وترتيبات نقله مع مصر والأردن وسوريا.وأضاف التقرير أن وزارة الطاقة اللبنانية أعلنت في 17 أيلول أن قطر قدمت منحة لاستكمال أعمال الصيانة في الجزء اللبناني من خط الغاز العربي.كما أشار إلى أن تركيا بدأت في آب 2025 إرسال الغاز إلى عبر خط أنابيب حدودي، فيما كان بيرقدار قد أعلن في كانون الأول 2024 أن بلاده تستطيع أيضًا تصدير الكهرباء إلى لبنان في حال سمحت شبكة نقل الكهرباء بذلك.وختم التقرير بالإشارة إلى أن الحكومتين واللبنانية لم تحددا ما إذا كانت المشاريع التي جرى بحثها خلال اللقاء الأخير ستعتمد على خطوط الربط أو الوصلات القائمة حاليًا.