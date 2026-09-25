السفير الدوسري في العيد الوطني السعودي: ندعم لبنان من أجل استعادة سيادته على  أراضيه كافة

اكد سفير المملكة العربية في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري"وقوف المملكة ومساندتها للبنان من أجل استعادة سيادته على أراضيه ومقدراته كافة"، لافتا الى"ان قرار المملكة برفع تعليق الصادرات إلى المملكة قبل أشهر قليلة لم يكن إلا دليلاً واضحاً على التماسنا للجهود الإيجابية المبذولة من القيادة والحكومة اللبنانية".

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وقال" ان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أطلق في العام 2016 رؤية المملكة 2030 ، التي رسمت مسيرة تحول وطني استثنائي، مرتكزة على بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر و ووطن طموح، مستندة في ذلك على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة، وآلية تنفيذٍ على ثلاث مراحلٍ متكاملةٍ ومترابطة تُبنى فيها كل مرحلة على مكتسبات ما قبلها".

وكان سفير المملكة العربية السعودية اقام حفل استقبال لمناسبة العيد الوطني ال 96 للمملكة، مساء أمس في دارته في اليرزة، في حضور الوطني ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب الدكتور فادي علامة ممثلا رئيس مجلس النواب ، وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ممثلا رئيس الدكتور نواف سلام، الرئيس ميشال سليمان، الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، وزراء: الاعلام بول مرقص، المال ياسين جابر، السياحة لورا الخازن لحود، الداخلية والبلديات احمد الحجاز، الأشغال العامة فايز رسامني، العدل عادل نصار، الاقتصاد عامر البساط والشؤون الاجتماعية حنين السيد، رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، كذلك حضر النواب: مراون حماده، غسان حاصباني، سامي الجميل، أيوب حميد، إلياس جرادي، وليد البعريني، سامر التوم، فريد البستاني، فيصل كرامي، طلال أرسلان، عبد الرحمن البزري، قاسم هاشم، غازي زعيتر، ميشال ضاهر، ألان عون، إبراهيم كنعان، اشرف بيضون، حسن مراد، غادة أيوب، علي عسيران، رازي الحاج، ميشال الدويهي، فؤاد مخزومي، نديم الجميل، حليمة قعقور، بلال الحشيمي، ميشال معوض، عدنان طرابلسي، كريم كباره، نجاة عون، عدنان طرابلسي، طه ناجي، ملحم خلف، المدعي العام التمييزي القاضي رامي الحاج ، قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد من كبار الضباط، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، محافظ جبل القاضي محمد مكاوي، محافظ القاضي مروان عبود، المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي، رئيس جهاز امن السفارات العميد احمد حمدان، مدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، رئيس شعبة المعلومات العميد محمد قبرصلي، وعدد من السفراء العرب والاجانب والقيادات الدينية والسياسية والديبلوماسية.



الدوسري

بعد النشيدين الوطني اللبناني والملكي السعودي القى السفير الدوسري كلمة قال فيها: "تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 من شهر أيلول من كل عام بذكرى توحيدها على يدي جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود واليوم نستعيد بحفلنا هذا تلك الذكرى المجيدة. منذ ذلك التوحيد تنتهج المملكة في سياستها الخارجية نهجاً حكيماً يقوم على مبادئ العدالة والمساواة والعمل على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مستمدة ذلك من دستورها العظيم وثقافتها العربية الأصيلة، ما أكسبها تقدير واحترام أشقائها وأصدقائها من أعضاء المجتمع الدولي. وإيماناً من جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز بأهمية علاقات المملكة بالدول الأخرى أسس كأول وزارة في المملكة، والتي تم من خلالها العمل على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة".



أضاف: "منذ اكتمال توحيد المملكة عمل جلالة المغفور له الملك / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود على بناء دولة حديثة في المجالات كافة وحمل الشعلة من بعده في ذلك أبناؤه الملوك العظماء الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله رحمهم الله جميعاً وجزاهم عنا خير الجزاء، وقد كان مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤازراً لهم جميعاً ومعيناً لهم في تحقيق ذلك، وبعد توليه مقاليد الحكم أسند لولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هندسة مرحلة جديدة لتاريخ وحاضر ومستقبل المملكة، والذي أطلق في العام 2016 رؤية المملكة 2030 ، التي رسمت مسيرة تحول وطني استثنائي، مرتكزة على بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر و ووطن طموح، مستندة في ذلك على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة، وآلية تنفيذٍ على ثلاث مراحلٍ متكاملةٍ ومترابطة تُبنى فيها كل مرحلة على مكتسبات ما قبلها".



تابع:"في السنة الحالية، 2026 ، دخلت الرؤية مرحلتها الثالثة، وهي مرحلة تعزيز المكتسبات وتسريع وتيرة التنفيذ، مستندة إلى ما تحقق من إصلاحات وإنجازات أسهمت في تعزيز وزيادة جودة الحياةللمواطن والمقيم، وتنمية الاقتصاد ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية والتنموية بما يدعم مواصلة مسيرة التحول التي انطلقت بها هذه الرؤية".



وقال:" تربط المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية علاقات أخوة تاريخية كبيرة على الأصعدة والمستويات كافة، فقد دعمت المملكة استقلال لبنان وكانت في طليعة الدول التي اعترفت باستقلاله عام 1943، والذي توج باستقبال جلالة الملك عبدالعزيز افخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق كميل شمعون في الرياض، والتي تلاها بشهرين زيارة رسمية لجلالة الملك سعود عندما كان ولياً للعهد إلى الجمهورية اللبنانية. واستمرت تلك الزيارات الأخوية المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين الشقيقين مما عزز وبشكل متميز وملحوظ أواصر الأخوة والاحترام والدعم المتبادل في كافة المجالات. وبعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية استضافت المملكة العديد من القمم والمؤتمرات وسعت عبر جهودها الدبلوماسية والسياسية لانهاء الاقتتال على كافة الأراضي اللبنانية، حتى جاء الاجتماع الأهم في تاريخ لبنان الحديث بمدينة الطائف عام 1989 الذي أشرق فيه توافق لبناني وقع من خلاله ممثلي الشعب اللبناني الشقيق على وثيقة الوفاق الوطني، التي طوت بها لبنان صفحة الحرب الأهلية".



أضاف:" تؤكد المملكة العربية السعودية وقوفها ومساندتها للبنان من أجل استعادة سيادته على أراضيه ومقدراته كافة، ولم يكن قرار المملكة برفع تعليق الصادرات اللبنانية إلى المملكة قبل أشهر قليلة إلا دليلاً واضحاً على التماسنا للجهود الإيجابية المبذولة من القيادة والحكومة اللبنانية".



ختم: " أتقدم بجزيل الشكر لجميع منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية على ما قاموا به من جهود كبيرة لإنجاح هذا الحفل، كما أشكركم جميعاً على مشاركتنا فرحتنا في هذا اليوم. حفظ الله المملكة العربية السعودية وحفظ الله لبنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

"لبنان ٢٤" يهنئ المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني الوطني السادس والتسعين، ويؤكد عمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط بين لبنان والمملكة ".