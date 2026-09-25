تعديلات مرتقبة على التشكيلات القضائية

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قال مصدرٌ قضائي إن هناك جهة سياسية "تقف على خاطر" مدعي عام التمييز القاضي أحمد في ملف التشكيلات القضائية النصفية، وخاصةً في ما خصّ المراكز السنيّة في العاصمة ، كون العرف والتقليد يمنح مدعي عام التمييز، وهو في الوقت عينه ، رأيًا وازنًا في هذه المناصب.ونقل عن مصادر مطلعة أن التشكيلات سوف يُعاد النظر فيها بشكل طفيف قبل أن تُوقّع من المعنيين".وكان" " نشر امس مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية التي أقرها الأعلى بالاجماع في الجلسة التي عُقدت بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي.