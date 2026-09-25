بـ150 دولاراً.. تفاصيل "تهريب" بين لبنان وسوريا

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ويُظهر دخول سوريين إلى خلسةً ، أعاد تسليط الضوء على حركة العبور عبر المعابر غير الشرعية في منطقة .وبين الجدل الذي أثاره الفيديو والأسئلة عن كيفية حصول هذه العمليات، تكشف معلومات حصل عليها "" مسار إحدى رحلات الدخول، والمراحل التي يمرّ بها العابرون قبل وصولهم إلى داخل الأراضي .ووفق المعلومات، لا يزال مهرّبون ينشطون في المنطقة منذ سقوط النظام السوري عام 2024، ويساعدون سوريين على عبور الحدود بعيداً من المعابر الرسمية.والتقى "لبنان24" أحد الذين دخلوا لبنان خلسةً عبر عكار، فأفاد بأن بعض المهرّبين يتقاضون 150 دولار من الشخص الواحد لقاء تسهيل دخوله إلى لبنان.وبحسب روايته، لا يجري العبور في خطوة واحدة، إذ تبدأ الرحلة على الجانب السوري، حيث يُنقل الراغبون في الدخول بواسطة سيارات أو حافلات صغيرة إلى مناطق قريبة من الحدود. وبعد ذلك، يستقلّ السوريون دراجات نارية تعبر بهم مسافةً معيّنة، قبل أن يكملوا الطريق سيراً على الأقدام ويجتازوا الحدود إلى لبنان.وعند الوصول إلى الأراضي اللبنانية، يتولّى أشخاص آخرون متابعة رحلة السوريين وذلك قبل نقلهم بسيارات أو حافلات صغيرة إلى مناطق داخل البلاد.وهكذا، تتوزّع عملية النقل على مراحل، من الاقتراب من الحدود في الجانب السوري إلى العبور سيراً على الأقدام، ثم الانتقال مجدداً بوسائل نقل داخل لبنان.