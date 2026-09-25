سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف: هذا ما ينتظرنا خلال موسم شتاء 2026 ـ 2027

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أفاد الأب خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأنه مع دخول فصل الخريف، بدأ المنخفض الهندي الموسمي الحار بالتراجع تدريجيا عن العربية نحو جنوب ، ليحلَ مكانه بشكل نهائي، في الأسبوع الثاني من تشرين الاوّل المرتفع شبه المداري، فتتحوَل الضغوط الجوَية في المنطقة الى مرتفعة تستعد لمواجهة المنخفضات والعواصف التي يحضرها الاطلسي لشتاء 2026-2027.وأضاف: "لكن ما هو ملفت في احداثيات الطقس حتى الساعة، ان المرتفع السيبيري الذي ثار قبل اوانه وتمدد ليغطي قارة ، متأثراً بظاهرة النينيو ( وهي ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادي بمساحة توازي ضعف مساحة الولايات التحدة الاميركية)، انحرف اليوم نحو ، وسيقابله المرتفع الجوَي الآزوري فوق غرب اوربا بضغط مرتفع يلامس 1035hpa، عاملان كافيان لكي يحولان مجرى المنخفضات نحو وتركيا وقبرص في اليومين المقبلين ويبدأ تأثير المنخفضات على مطلع الاسبوع المقبل.ولفت خنيصر إلى ان لبنان سيكون تحت تأثير منطقة واسعة من الضغط المنخفض طيلة الاسبوع المقبل، وتتحوّل الامطار، ولو بشكل متقطع، نحو المنطقة، لحوالي 5 ايام تتراجع اثناءها درجات الحرارة.