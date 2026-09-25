رجي: لبنان ماضٍ في المسار التفاوضي

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واستفسرت موشيكيوابو عن حاجات لبنان ونطاق عمل بعثة المنظمة في ، مؤكدة أن "بلاد بلد قريب من المنظمة"، ومعربة عن استعدادها للبحث في أفضل السبل لمساعدته.، عرض رجي صعوبة المرحلة التي يمر بها لبنان في ظل الاعتداءات ورفض " " التخلي عن سلاحه، مؤكداً استمرار المسار التفاوضي بهدف تحقيق الانسحاب وعودة الأهالي إلى قراهم.وطلب من المنظمة دعم المؤسسات التربوية التي تدرّس اللغة وتشجيع استخدامها، نظراً إلى دورها في تعزيز الروابط الثقافية والتربوية بين لبنان والفضاء الفرنكوفوني.كما تناول اللقاء القمة الفرنكوفونية المرتقبة في كمبوديا، وأكد رجي أن لبنان سيشارك فيها على مستوى رفيع.وفي ، أودع وزير الخارجية صك تصديق لبنان على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية "BBNJ"، ليصبح الطرف الـ101 فيها.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حوكمة المحيطات وحماية التنوع البيولوجي البحري والحفاظ عليه.