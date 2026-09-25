رجي: لبنان ماضٍ في المسار التفاوضي

بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو، الأوضاع في لبنان ومجالات التعاون الممكنة مع المنظمة.
واستفسرت موشيكيوابو عن حاجات لبنان ونطاق عمل بعثة المنظمة في بيروت
، مؤكدة أن "بلاد الأرز
بلد قريب من المنظمة"، ومعربة عن استعدادها للبحث في أفضل السبل لمساعدته.
من جهته
، عرض رجي صعوبة المرحلة التي يمر بها لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية
ورفض "حزب الله
" التخلي عن سلاحه، مؤكداً استمرار المسار التفاوضي بهدف تحقيق الانسحاب الإسرائيلي
وعودة الأهالي إلى قراهم.
وطلب من المنظمة دعم المؤسسات التربوية التي تدرّس اللغة الفرنسية
وتشجيع استخدامها، نظراً إلى دورها في تعزيز الروابط الثقافية والتربوية بين لبنان والفضاء الفرنكوفوني.
كما تناول اللقاء القمة الفرنكوفونية المرتقبة في كمبوديا، وأكد رجي أن لبنان سيشارك فيها على مستوى رفيع.
وفي نيويورك
، أودع وزير الخارجية صك تصديق لبنان على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية "BBNJ"، ليصبح لبنان الدولة
الطرف الـ101 فيها.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حوكمة المحيطات وحماية التنوع البيولوجي البحري والحفاظ عليه.