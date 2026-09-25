طقس خريفي في لبنان.. أمطار ورعد وانخفاض في الحرارة

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ويكون طقس السبت غائماً جزئياً، مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة.الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول مساءً الى غائم مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات .السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل ملحوظ في الداخل وفوق الجبال مع احتمال أمطار متفرقة، يرافقها أحيانا برق ورعد ورياح ناشطة ، مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر.-الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.-الرياح السطحية:شمالية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كم /س.-الانقشاع:متوسط على الساحل، سيئ أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75٪-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج ،حرارة سطح الماء:28°C-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق