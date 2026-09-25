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لبنان

الحاج حسن: الاتكال على أميركا خطأ... ماذا قدّمت الدولة للمتضررين؟

Lebanon 24
25-09-2026 | 03:51
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الحاج حسن: الاتكال على أميركا خطأ... ماذا قدّمت الدولة للمتضررين؟
الحاج حسن: الاتكال على أميركا خطأ... ماذا قدّمت الدولة للمتضررين؟ photos 0
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اعتبر رئيس "تكتل نواب بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن من يستقوي بالخارج في لبنان هو من يعتمد على الولايات المتحدة ويستفيد من إسرائيل، مطالباً الحكومة والعهد والسلطة بتحمّل مسؤولياتهم تجاه النازحين والمتضررين وعائلات الشهداء والجرحى والأسرى.

وقال الحاج حسن، خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في مجمع الإمام الصادق في الأجنحة الخمسة في الذكرى السنوية الثانية لفؤاد شفيق خزعل خنافر وجهاد شفيق خزعل خنافر وحسن يوسف عبد الساتر، إن "عنوان المواجهة اليوم هو مواجهة الهيمنة الأميركية والتغوّل الإسرائيلي في المنطقة".

وأشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يرفض الانسحاب من الجولان وجبل الشيخ و"الحزام الأمني"، رغم إعلان سوريا رغبتها في اتفاق سلام وعدم وجود مقاومة لديها، متسائلاً عن موقف المطالبين بتخلي لبنان عن عناصر قوته.

ورأى أن التعويل على واشنطن "خطأ كبير"، بعدما لم يحقق اتفاق الإطار الذي ترعاه أي نتيجة، داعياً إلى العودة لمفهوم السيادة الحقيقية والوحدة الوطنية والتفاهم بين اللبنانيين ومع المقاومة، والاهتمام بحاجات الناس وواقع "شعب المقاومة".

وسأل: "ماذا قدّمت الحكومة والعهد والسلطة منذ الحرب الماضية وحتى الآن لعودة النازحين وإعادة الإعمار وإيواء المتضررين وترميم المنازل؟"، مؤكداً أن المساءلة حق وليست تهجماً.

وختم بالتشديد على أن من يريد أن يكون لجميع اللبنانيين، عليه البدء بدعم المتضررين وعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، عبر الإيواء والترميم والإعمار، لا بالاكتفاء بالخطابات والشعارات.

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