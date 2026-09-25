الحاج حسن: الاتكال على أميركا خطأ... ماذا قدّمت الدولة للمتضررين؟

اعتبر رئيس "تكتل نواب بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن من يستقوي بالخارج في هو من يعتمد على ويستفيد من ، مطالباً الحكومة والعهد والسلطة بتحمّل مسؤولياتهم تجاه والمتضررين وعائلات والجرحى والأسرى.

وقال الحاج حسن، خلال احتفال تكريمي أقامه " " في مجمع الإمام الصادق في الأجنحة الخمسة في الذكرى السنوية الثانية لفؤاد شفيق خزعل خنافر وجهاد شفيق خزعل خنافر وحسن يوسف عبد الساتر، إن "عنوان المواجهة اليوم هو مواجهة الهيمنة الأميركية والتغوّل في المنطقة".

وأشار إلى أن الإسرائيلي يسرائيل كاتس يرفض الانسحاب من وجبل الشيخ و"الحزام الأمني"، رغم إعلان رغبتها في اتفاق سلام وعدم وجود مقاومة لديها، متسائلاً عن موقف المطالبين بتخلي لبنان عن عناصر قوته.

ورأى أن التعويل على "خطأ كبير"، بعدما لم يحقق اتفاق الإطار الذي ترعاه أي نتيجة، داعياً إلى العودة لمفهوم السيادة الحقيقية والوحدة الوطنية والتفاهم بين اللبنانيين ومع ، والاهتمام بحاجات الناس وواقع "شعب المقاومة".

وسأل: "ماذا قدّمت الحكومة والعهد والسلطة منذ الحرب الماضية وحتى الآن لعودة النازحين وإعادة الإعمار وإيواء المتضررين وترميم المنازل؟"، مؤكداً أن المساءلة حق وليست تهجماً.

وختم بالتشديد على أن من يريد أن يكون لجميع اللبنانيين، عليه البدء بدعم المتضررين وعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، عبر الإيواء والترميم والإعمار، لا بالاكتفاء بالخطابات والشعارات.