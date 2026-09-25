ضباط الأركان تسلّموا شهادات الماستر... عوده: المرحلة الدقيقة تحتاج إلى قادة أكفاء

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وحضر الاحتفال ممثل العماد رودولف هيكل رئيس الأركان اللواء حسان عوده، وقائد كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان العميد الركن محمد بيطار، والمدير العام للنقل البري والبحري العميد الركن مازن بصبوص، وممثلا المديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام العميدان عمرو اليافاوي وجمال الجاروش، وممثل مدير عام أمن الدولة العميد مروان ، ورئيس الجامعة بسام بدران وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية حبيب القزي.وأوضح بيطار أن دورة هذا العام تضم ضباط دورة الأركان الأربعين ودورة الأركان الثانية باللغة الإنكليزية، إلى جانب 90 ضابط ركن حدّثوا أبحاثهم المنجزة خلال دورات سابقة وأعادوا مناقشتها أمام لجان من أساتذة الجامعة اللبنانية، آملاً تخريج دفعة جديدة خلال العام الأكاديمي 2026–2027.وأكد القزي أن شهادة الماستر ليست نهاية المسار التعليمي، بل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية، مشدداً على أهمية الشراكة بين الجامعة اللبنانية والمؤسسة العسكرية في إعداد ضباط يجمعون بين الخبرة العسكرية والتكوين العلمي والمعرفة القانونية.بدوره، اعتبر بدران أن المناسبة تجسّد التكامل بين رسالة الجامعة الوطنية ورسالة الجيش، لافتاً إلى أن العلاقة بين المؤسستين تمثل شراكة استراتيجية تجمع المعرفة بالقوة، وتضع الفكر العسكري والبحث والتحليل والتخطيط في صلب إعداد الضباط.أما عوده، فرأى أن الشهادة تشكل قيمة مضافة إلى المسيرة العسكرية والعلمية للخريجين، إذ بات الضابط مطالباً، إلى جانب التميز الميداني، بامتلاك القدرة على التحليل والتخطيط واتخاذ القرار في بيئة استراتيجية متغيرة.وقال إن يمر بمرحلة دقيقة في ظل الاعتداءات المتكررة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ما يزيد الحاجة إلى قادة يجمعون بين الخبرة الميدانية والمعرفة والتقدير السليم.وشكر عوده، باسم قائد الجيش، الجامعة اللبنانية على تعاونها في تعليم ضباط الأركان والإشراف على أبحاثهم، معرباً عن أمله في إدراج برنامج الدكتوراه في العلوم العسكرية ضمن مناهجها.