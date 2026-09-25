"بُؤر الخردة" في لبنان تحت الرصد

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وفي آخر العمليات، أوقفت دورية من في رجلين اعترفا بأنهما دخلا، مرات عدة، مبنى دمّرته الحرب، وأخرجا منه 63 لوحًا للطاقة الشمسية، وخزانَي مياه، وأكثر من 350 مترًا مربعًا من البلاط، و3.5 أمتار مكعبة من الخشب، ومعدّات صناعية. ثم باعا المسروقات في بؤرة للخردة واقتسما ثمنها. وتُقدَّر قيمة ما سُرق بنحو 20 ألف دولار، وقد أُحيل الموقوفان والمضبوطات إلى .وبحسب ، ترصد قوى الأمن باستمرار بؤر الخردة، خصوصًا في المناطق القريبة من نقاط النزاع أو تلك التي شهدت دمارًا شبه كامل ولم يعد أصحاب المنازل إليها بعد.وتكشف القضية ثغرتين، فالأولى تتلخص بأنّ المباني المتضررة بقيت بلا حراسة، لأنّ أكثر من 330 ألف نازح لا يزالون بعيدين عن بيوتهم. والثانية أنّ سوق الخردة تستقبل ألواح الطاقة والخزانات والبلاط وغيرها من المواد، وسط تعاون واضح بينها وبين السارقين. ويأتي ذلك فيما لا تدفع الدولة ولا تعويضات، ليتحمّل صاحب المبنى وحده خسارة ما دمّرته الحرب، ثم خسارة ما أُخذ من تحت الركام.