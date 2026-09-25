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لبنان

جابر: الرقمنة وسيلة لتحسين التحصيل

Lebanon 24
25-09-2026 | 04:26
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شدّد وزير المالية ياسين جابر على ضرورة الانتقال من تشخيص مشكلات الإدارات المالية إلى معالجتها ضمن مهل واضحة ومتابعة تنفيذية مباشرة، مؤكداً أن الرقمنة وسيلة لتحسين التحصيل وتسهيل معاملات المواطنين والمكلفين.

 
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وجاء موقف جابر خلال اجتماع موسّع لمراجعة التقدّم في ملفات التحصيل والخزينة والرقمنة والخدمات، بحضور مدير المالية العام زياد الشيخ، ومديرة الخزينة رنا كرم، ومدير الواردات محمد وفائي، والمستشارة كلودين كركي، ومسؤولين وموظفين مختصين.

 

وبحث الاجتماع توسيع التصاريح والخدمات الإلكترونية ونقل مزيد من العمليات إلى النظام الرقمي، بهدف تقليص المعاملات اليدوية وتحسين دقة البيانات، إلى جانب تطوير المطابقة الآلية بين التسديدات والتكاليف الضريبية.

 

كما تناول تحسين تبادل المعلومات بين الخزينة والإدارات الضريبية وجهات الدفع، وتوسيع استخدام قنوات الدفع الإلكتروني، بما فيها الدفع بالعملات الأجنبية، مع معالجة القيود التقنية والتشغيلية التي تحد من الاستفادة منها.

 

وناقش المجتمعون خطة لمعالجة الملفات المتراكمة من السنوات السابقة، بالتوازي مع تطوير الأنظمة والإجراءات لمنع تكرارها، ضمن سلسلة اجتماعات داخلية يتابع من خلالها جابر أداء مديريات الوزارة واحتياجاتها.

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لبنان

إقتصاد

الإدارات المالية

وزير المالية

كلودين كركي

ياسين جابر

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