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لبنان

الرفاعي: الفساد استنزف لبنان

Lebanon 24
25-09-2026 | 05:01
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حذّر مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي من استمرار استنزاف لبنان في الخصومات السياسية والفساد المالي، داعياً إلى معالجة مسؤولة لملف العفو العام وخفض منسوب التوتر وتقديم مصالح المواطنين على الحسابات الضيقة.
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وأكد الرفاعي، في خطبة الجمعة، أن الإيمان لا يقتصر على الشعور والكلام، بل يظهر في العمل والإنتاج والإصلاح وتحمل المسؤولية، مشدداً على أن صلاح الإنسان يُقاس بمقدار الخير الذي يقدمه للآخرين.

ورأى أن التطور المتسارع في المعرفة والتقنية يفرض الجمع بين التدين والعمل والإتقان والابتكار، لأن عمارة الأرض جزء من الأمانة التي يتحملها الإنسان.

وفي الشأن العام، حذّر من اتساع بؤر التوتر وتطور أدوات الحرب، داعياً أصحاب القرار إلى إدراك أن الشعوب ليست وقوداً للمغامرات. كما أشار إلى معاناة المنطقة العربية، ولا سيما الفلسطينيين وأهالي غزة، من آثار الحروب والخوف والفقد والحاجة.

وقال إن لبنان لا يحتمل مزيداً من الاستنزاف في ظل التجاذبات السياسية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فيما يحتاج المواطنون إلى حياة كريمة ومستقبل أكثر أماناً.

واعتبر أن الفساد والهدر في قطاعات الكهرباء والبنى التحتية ومرافق الدولة تحولا إلى سنوات من المعاناة دفع ثمنها المواطن، مشيراً إلى استمرار الأسئلة بشأن شفافية المشاريع والمناقصات والمتعهدين.

ودعا إلى نظام يمنع تضارب المصالح، ويربط المسؤولية بنتائج المشاريع، ويُخضع المال العام لرقابة ومحاسبة لا تستثني أحداً.

وفي ملف العفو العام، طالب بمعالجة تميّز بين الحالات وتحفظ حقوق الضحايا وتحترم القضاء، وتمنح المستحقين فرصة العودة إلى المجتمع، محذراً من تحويل القضية إلى مادة للمزايدة السياسية.

وختم بالتأكيد أن لبنان يحتاج إلى التفاهم والمسؤولية وإدارة الاختلاف، معتبراً أن الأوطان لا تُبنى بالغلبة أو التعطيل.
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