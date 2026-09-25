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لبنان

القنصل نمر كرّم فادي داغر مدير شرطة مونتريال

Lebanon 24
25-09-2026 | 05:10
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القنصل نمر كرّم فادي داغر مدير شرطة مونتريال
القنصل نمر كرّم فادي داغر مدير شرطة مونتريال photos 0
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أقام القنصل العام للبنان في مونتريال شربل نمر، حفل تكريم في مقر القنصلية العامة، على شرف مدير شرطة مونتريال ورئيس الجمعية الكندية لرؤساء الشرطة في كندا، السيد فادي داغر، ابن بكفيا، وذلك لمناسبة توليه هذا المنصب الوطني، ونيله وسام مقاطعة كيبيك برتبة فارس، وتقديراً لمسيرته المهنية الحافلة وإنجازاته في أجهزة شرطة كيبيك.
حضر الحفل، إلى جانب عائلة المُحتفى به، نائب رئيسة حكومة كيبيك ووزير الأمن الداخلي إيان لافرانيير، والنائب الفدرالي فيصل الخوري، ورئيسة بلدية أوترومون كارولين براون، ورئيس بلدية مون-رويال بيتر معلوف. كما حضر القنصلان العامان لجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، وقنصل الجمهورية التونسية، والمطران بول - مروان تابت، راعي أبرشية مار مارون في كندا، والمطران ميلاد الجاويش، راعي أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك، والمطران أنطوان ناصيف، راعي أبرشية السريان الكاثوليك، والمطران الكسندر مفرج الأسقف المعاون في أبرشية نيويورك وسائر أميركا الشمالية للروم الأرثوذكس. وشارك في الحفل أيضاً الشيخ سعيد فواز، ممثل دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، ومصطفى رمال ممثلاً نبيل عباس، ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وممثلو الأحزاب اللبنانية، وأعضاء المجالس البلدية: عارف سالم عن مدينة مونتريال، وراي خليل عن مدينة لافال ممثلا رئيس بلديتها، وأنطوان الطيار عن مدينة مون-رويال، بالاضافة الى السيدين جميل شعيب وغبريال عزّوز، وحشد من أبناء الجالية اللبنانية الكريمة وضيوف كنديين. 
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وفي كلمته، أعرب القنصل نمر عن فخره وفخر القنصلية العامة ولبنان والجالية اللبنانية في كندا بإبن الوطن، مؤكداً أن النجاحات التي يحققها السيد داغر هي تكريم لكل اللبنانيين، وشاكراً إياه على إبقاء لبنان في قلب المؤسسات الكندية. وشدد سعادته على الدور الريادي الذي اضطلعت به الجالية اللبنانية في تطور كيبيك وازدهارها.
من جهته، شكر داغر القنصل العام على مبادرته الكريمة، مؤكداً فخره واعتزازه بلبنانيته وجذوره وبأبناء جاليته في كندا. واستذكر حادثة استشهاد أحد عناصر شرطة مونتريال قبل أشهر، مشيراً إلى أن مشاركة نمر الاستثنائية في مراسم التأبين أشعرته بأن لبنان يقف الى جانبه، وأنه وجد سنداً لبنانياً كان بأمسّ الحاجة إليه في ذلك الظرف. كما استذكر وصية والده الراحل له:  "إذهب، عش وطور نفسك .. لكن لا تنسى أبدا الأرض التي أتيت منها، وعد إليها".

وفي الختام، قدم القنصل العام لداغر درعاً تكريمية تحمل أرزة لبنان، تأكيداً على أن هذا الرمز الوطني الخالد يبقى في قلب كل لبناني منتشر يحافظ على جذوره متجذرة في الوطن الأم كجذور الأرز. ثم شارك الحضور جميعاً في قطع قالب حلوى صُمم خصيصاً لهذه المناسبة.
 
 
 
 
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