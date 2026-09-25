في اجتماع إستثنائيّ.. هذا ما صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات

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عقد لنقابة أصحاب محطات المحروقات في اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب البركس، تدارس فيه الأوضاع الراهنة والظروف الدقيقة التي يمر بها القطاع، في ظل الصعوبات والتحديات المالية والتشغيلية المتزايدة التي تضغط على أصحاب في مختلف المناطق . وعلى أثر الاجتماع، أصدر المجلس بيانا طالب فيه "جميع الأفرقاء والمسؤولين السياسيين بعدم زج حقوق أصحاب المحطات في أي سجالات أو تجاذبات سياسية". واكدت النقابة أن" عملها نقابي - مهني بحت، يهدف أولاً وأخيراً إلى خدمة المواطنين وتأمين استقرار هذا القطاع الحيوي، والدفاع عن حقوق أصحاب المحطات بعيداً عن أي اصطفافات".وشدد المجلس على أن "عمولة المحطة الثابتة والمحددة من والمياه أصبحت دون الكلفة التشغيلية الفعلية، والتي تضاعفت عدة أضعاف نتيجة الارتفاع الحاد في الرسوم البلدية، واشتراكات ، ورسوم إجازات العمل والإقامات للعمال الأجانب، ناهيك عن التكلفة الباهظة لتشغيل المولدات الكهربائية وتداعيات التضخم المالي الذي يطال مختلف السلع والخدمات التشغيلية، ولا سيما بعد تراجع حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة".ورأى إن"السلطة الحكومية التي ثبّتت عمولة صاحب المحطة وحوّلته إلى "شبه موظف لديها براتب ثابت"، لم تستطع في المقابل تثبيت المصاريف التشغيلية والأعباء المتوجبة عليه، بل عمدت بنفسها إلى زيادة الرسوم والضرائب".وأكد المجلس أن النقابة لم تلجأ حتى الآن إلى "الخيارات السلبية"، من تحركات وإضرابات، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على عدم تعطيل قطاع حيوي قد يؤدي توقفه إلى شلل في البلاد"، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا الحرص "لا يعني التنازل عن الحقوق".ودعا أصحاب المحطات في مختلف المناطق اللبنانية إلى "الصبر والتكاتف خلال هذه المرحلة"، مؤكداً" استمرار الاتصالات والمفاوضات مع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول وتحصيل الحقوق العادلة".