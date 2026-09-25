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لبنان

في ذكرى تأسيس أمن الدولة الـ41... اللواء الركن لاوندس: التحديات حافز لمزيد من العمل والتضحية

Lebanon 24
25-09-2026 | 05:42
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في ذكرى تأسيس أمن الدولة الـ41... اللواء الركن لاوندس: التحديات حافز لمزيد من العمل والتضحية
في ذكرى تأسيس أمن الدولة الـ41... اللواء الركن لاوندس: التحديات حافز لمزيد من العمل والتضحية photos 0
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
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بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة، أُقيم في مبنى المقر العام للمديرية احتفال عسكري رمزي، بحضور عدد من الضباط والعسكريين.

وتوجّه المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في أمره العام إلى العسكريين، مؤكداً أن هذه الذكرى تأتي في مرحلة أمنية دقيقة يواجه فيها لبنان تحديات ومخاطر كبيرة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد والتضحية، والارتقاء بالأداء إلى مستوى تطلعات أبناء الوطن، وصون الدولة ومؤسساتها وهيبتها.

وفي هذه المناسبة، استذكر اللواء الركن لاوندس بكل إجلال شهداء المديرية الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، مؤكداً أن تضحياتهم ستبقى منارة تنير درب المؤسسة، ومجدداً العهد بمواصلة حمل الأمانة التي استشهدوا من أجلها بكل وفاء وإخلاص.

وشدّد على أن من أبرز المسؤوليات الملقاة على عاتق أمن الدولة السهر على حسن تطبيق القوانين ومكافحة الفساد والرشوة والتزوير في الإدارات العامة، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية هو ثمرة عمل دؤوب، ومهنية عالية، وانضباط لا يلين.

كما أكد أن تطوير المؤسسة ومواكبة التطور العلمي والتقني يشكّلان تحدياً أساسياً في المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية الكفاءة والجدارة وروح المسؤولية، وعلى أن مصلحة المؤسسة والوطن يجب أن تبقى فوق أي اعتبار آخر.

ودعا العسكريين إلى مواصلة مسيرتهم بثبات وعزم، مؤكداً أن التحديات التي واجهت المؤسسة لم تكن يوماً سبباً للتراجع، بل شكّلت حافزاً إضافياً للعمل بجهد أكبر وإصرار أشد، وأن أمن الدولة ماضٍ في أداء واجبه الوطني مهما بلغت الصعوبات.

وختم اللواء الركن لاوندس بالتأكيد أن مسيرة المديرية ستبقى قائمة على الوفاء للشهداء، والالتزام بالقسم، وخدمة لبنان، وصون أمنه واستقراره، مؤكداً أن حماية الدولة ليست مسؤولية فحسب، بل أمانة تُصان بالتضحية والانضباط والعمل.

كما أقيمت مراسم تلاوة الأمر العام في مختلف المديريات الإقليمية.
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