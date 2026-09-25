المفتي قبلان للدولة: أنظروا إلى حال بلدكم

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ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين، في برج البراجنة، توجّه في قسمها السياسي "للدولة بأسرها" بالقول:"انظروا إلى حال بلدكم، ها هو في أسوأ قعر اجتماعي واقتصادي ووطني وأخلاقي ومهني، حيث يعاني ناسه اليوم من نهب المال العام ومزرعة الانتقاء والتهريب الحكومي وسياسة الإفقار والضرائب المقنّعة ومزاريب الهدر، فضلاً عن سياسات البؤس واليأس والبطالة والتخلي المهني والاحتكار الاقتصادي والتوظيفي، فيما مغارة التلزيمات الحكومية مازالت تبتلع المال العام وقدرة الدولة الضامنة، وسط إبادة حكومية تطال الأساسيات المعيشية التي يتمّ تجييرها للكارتيلات النفوذية وفق منطق غنائم المزرعة، ولا حلّ إلا بصرخة وطنية شاملة للخلاص من أسوأ سلطة تنفيذية مرّت على تاريخ ".وأكّد المفتي قبلان أن "كرامة اللبنانيين ولقمة عيشهم وحقوق رعايتهم الصحية والدعم التربوي والعدالة الاجتماعية والتنمية التوزيعية والحيثية السيادية، كل ذلك أساس وجود الدولة اللبنانية، وهو سبب شرعية سلطتها التنفيذية، ومع ذلك السلطة التنفيذية تضرب الشعب ومصالحه والبلد ومواثيقه بعرض الحائط، ولا يهمّها إلا الكرسي أو مزاريب الخدمات الشخصية ومردود المقاولين الذين ينهبون بنية مالية الدولة اللبنانية"..ورأى ان "البلد اليوم من سيء إلى أسوأ، وهو يتعرض لأسوأ حرب إرهابية صهيونية أطلسية، ومع ذلك السلطة فيه تتشارك تل أبيب لعبة الصفقات الأمنية والكواليس التي تزيد من الضغط على الجبهة الجنوبية التي تتعرّض لأسوأ إبادة وتجريف وتدمير وحرق".وأسف المفتي قبلان "إن السلطة التنفيذية في هذا البلد هي شريكة بكل ما يجري في الجنوب من إبادة ودمار وانتقام، وهي التي لزمت تل أبيب هذه العملية بخلفية دور الوكيل، والأخطر من السلطة إعلام السلطة الذي تحوّل إلى خدمة صهيونية مجانية، فهو يضع البلد في قلب أسوأ فتنة داخلية وأخطر انقسام عامودي".واعتبر أن "اللحظة مصيرية للغاية، لأن كل شيء مهدّد، الأمن والشراكة الوطنية والسلم الأهلي، كلّه مهدّد بهذا النوع من خيارات السلطة المستسلمة، جرّاء توقيعها على اتفاق الإطار الإرهابي الذي لم يجفّ حبره بعد، مع أن أمن وبعبدا من صميم أمن الجنوب بمنطق الأمن الوطني".أضاف :"والتاريخ علّمنا أن النار التي تستعر في الجنوب ستلتهم بيروت وبعبدا، ولا يمكن السكوت عن هذه الجريمة الوطنية، بل المسؤولية الوطنية التاريخية لن ترحم هذه السلطة التي تتواطأ على شعبها وجنوبها، والعين بالعين، ولسنا ممن ينهار أو يسكت عن ضيم، وحقوقنا الوطنية والميثاقية ملك لنا ونحن شركاء فيها ولن نتنازل عنها أبداً بل سنحارب من أجلها".أما إقليميا ، فقد اعتبر المفتي قبلان أن "أنفاس الهيمنة الأمريكية اليوم تختنق في مضيق هرمز وباب المندب، وأوروبا شريك أميركا بنهب ، ولا مصلحة لأميركا وأوروبا وإسرائيل بأيّ تسوية عربية إسلامية، سيما بين الرياض وطهران، ولا بأيّ عملية صلاح ذات البين".وتوجه الى والجمهورية الإسلامية في : "المطلوب وبشكل حاسم وحدة إسلامية عربية، وتسوية عربية إسلامية، لأنه لا حلّ إلا بتسوية أخوية مع إيران، ولا مصلحة استراتيجية للرياض أكبر من تسوية كاملة مع طهران، وما تقوم به هو خيانة شاملة وغدر للعرب والمسلمين. وكذلك تركيا وباكستان مطالبتان بموقف يساعد على خلق بيئة إقليمية للخلاص من هيمنة واشنطن الطاغية".