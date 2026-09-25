فضل الله: بقاؤنا في الحكومة لضرورات وطنية وسياسية لها علاقة بالشراكة

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أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنَّ "معركتنا الأساسيةاليوم هي في كيفية تحرير أرضنا وحماية شعبنا والعودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وإعادة إعمارها، وأيضًا توفير كل أشكال الدعم لشعبنا، وخصوصاً ، وبالأخص أبناء القرى المحتلة، وكل التحديات الأخرى تهون وتصغر أمام هذا التحدي، ونحن لسنا هواة حروب، وإنما فُرضت علينا هذه الحروب، لأن قدرنا وبالأخص أبناء الجنوب أننا نجاور هذا الكيان الصهيوني، وأهلنا يعيشون هذا التاريخ المليء بالاعتداءت وبالأطماع ومحاولات الإستيلاء على قرانا وبلداتنا، وهدفنا في هذه المرحلة بعد كل هذا العدوان ، هو تحرير الجنوب، والعودة إليه وإعماره، ونحن مع الديبلوماسية المستندة إلى حقنا، ومع التفاوض غير المباشر إن كان يوصلنا إلى هذا الهدف، ولكن لا يمكن أن نحقق هذا الهدف بالاستسلام والخضوع والخنوع، فمثل هذه السياسة لا تؤدي إلا إلى استمرار الاحتلال، وهو ما قامت به السلطة، لجهة تكريس هذا الاحتلال من خلال اتفاق الاطار".وقال فضل الله خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه للفقيد المربي الأسير المحرر رفيق أحمد شرارة في مجمع الإمام الكاظم في حي ماضي: "حزب الله وحركة أمل لم يقفلا الأبواب، وليسا مغلقين على الحل السياسي، ولكن منذ 27 تشرين الثاني 2024، لم يُقدم لنا أي حل سياسي معقول يحمي البلد ويوقف الاغتيالات وتعود الناس إلى بيوتها، علماً أنه بالأمس حتى في المجلس النيابي، لم تجد هذه السلطة صوتاً من الموالين لها قادرًا على الدفاع عن هذا الاتفاق، واليوم هناك جهات دولية تستغرب تخلي الحكومة عن مظلات دولية كانت بيدها مثل القرار 1701، واتفاق 27 تشرين الثاني، وذهبت إلى اتفاق يربط الانسحاب الاسرائيلي بنزع سلاح ، وهي تعلم أنها لا تستطيع نزعه، ولذلك فإن بعض هذه السلطة يريد للاحتلال أن يبقى في الجنوب حتى ينزع سلاح المقاومة، فهؤلاء يريدون أن يستخدموا الاحتلال كأداة ضغط علينا وعلى شعبنا، ولو جاءت لنا السلطة باتفاق من خلال مفاوضات غير مباشرة يحمي السيادة ويضمن تحرير الجنوب والانسحاب وعودة الناس، لما كنا لنقول لها كلمة "لا"، ولكنها لم تأتِ لنا بذلك، بل جاءت لنا باتفاق يكرِّس بقاء الاحتلال".أضاف: "نحن في موقع دفاعي ولسنا من يشن الحروب، والمشكلة كانت ولا تزال نتيجة الاحتلال الذي تسبب بالحروب، بينما المقاومة نشأت بسبب الاحتلال، وأثمرت تضحياتها التحرير في الأعوام 1982 و1985 و2000، وصمدت في عام 2006، ووجودها وبقاؤها واستمرارها الآن، هو الذي يحمي المناطق المحررة، علماً أن جيش الاحتلال لديه إمكانات هائلة، ويمكن ان يخوض معارك ويحتل بعض النقاط، والبعض حاول ان يصوِّر ما حصل في علي الطاهر على غير حقيقته، بينما كانت معركة مشرفة وتاريخية، ولها رمزيتها، وقاتل هؤلاء الشباب 3 أشهر وصمدوا تحت القصف بكل أنواع السلاح، ورفضوا أن يستسلموا، وقتلوا في سبيل الله في تلك البقعة، وهذا بشهادة العدو، فالمقاومة تقاتل في المواقع وتواجه ويمكن أن يتقدم العدو إلى موقع أو منطقة، ولكن هل هذا يعني أن نستسلم أو أن نخضع، فهذا يؤدي إلى ضياع كل الجنوب وكل ، فهل مثلاً لو خسر الجيش في معركة مع العدو موقعًا نفكِّك الجيش أم نعمل على تقويته".ولفت النائب فضل الله إلى أن" لدينا اليوم معادلة إقليمية قوية تثبت أقدامها في المنطقة، ترسمها الجمهورية الإسلامية ، والتي رغم كل الحرب عليها وكل الضغوط والحصار، تقف إلى جانبنا ومعنا وتساندنا، وهي ترفض أي اتفاق من دون لبنان، وبالأمس كان هناك لقاء في نيويورك، وقالت ، لا اتفاق ولا حل من دون لبنان، فالبند الأول ملزم، وهو يعني الانسحاب من الجنوب، ونحن سنستطيع طرد هذا الاحتلال بالصمود وبالثبات وبالمقاومة وبالمعادلة المحلية والإقليمية، وكل ما ندعو إليه السلطة رغم كل ما ارتكبته، أن تكف عن هذه السياسة العدائية ضد شعبنا ومقاومته، ونحن لا نطلب منها شيئاً، وإن ما نطلبه هو عدم طعن شعبنا ومقاومتنا في الظهر".وأوضح النائب فضل الله "أننا لم نحجب الثقة عن الحكومة، لأننا لا نريد أن نعطيها انتصاراً وهمياً، كوننا نعرف أن هذه الحكومة موجودة الآن بقوة الضغط الإقليمي والدولي الذي يرفض أن يغيّرها أو يعدّلها أو يسقطها، لا باستقالة وزرائها، ولا بحجب الثقة عنها بالمجلس النيابي، ولديها عدد من النواب طلب منهم بالأسماء أن يحضروا وأن يصوتوا لمصلحة الثقة، ولكن أداء هذه الحكومة متعثر، ولو تركت الآن النقابات والهيئات الاجتماعية والموظفون، لنزلوا جميعا إلى الشارع احتجاجًا على الوضع المعيشي والاقتصادي، ولكن يمارس عليهم الضغط كي لا يتحركوا في مواجهة فشل هذه الحكومة وأدائها".وقال: "بقاؤنا في الحكومة لضرورات وطنية وسياسية لها علاقة بالشراكة، ونتيجة التفاهم نحن وحركة أمل بأن لا نستقيل الآن من هذه الحكومة، ولكن هذا لا يعني أن سياستها ناجحة، أو أن وزنها السياسي يقدم أو يؤخر، فهي في مرحلة تقطيع وقت، وفي مرحلة تصريف أعمال أكثر مما هي في وضع يدير البلد، والآخرون يتركونها ليرموا عليها كل الموبقات بما فيها تأييدها للتفاوض مع الكيان الصهيوني".