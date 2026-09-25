إطلاق معرض ومؤتمر 10Xict بنسخته الثالثة في "بيروت هول"

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أطلق رئيس جمعية " المهنية في " كميل مكرزل النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر10Xict ، خلال مؤتمر صحافي عقده في " هول"، بحضور وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ومقرر لجنة التكنولوجيا في مجلس النواب النائب إلياس حنكش، وحشد من الصحافيين والإعلاميين.بداية، أكد مكرزل أن "المعرض، الذي سيقام في "بيروت هول" من 26 إلى 28 تشرين الثاني، من تنظيم شركة Innovate Exhibitions ورئيسها ، يهدف إلى إعادة لبنان إلى خارطة المعارض والمؤتمرات العربية والدولية"، مشيرًا إلى أن" 10Xict يُعدّ أكبر معرض ومؤتمر متخصص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والتحول الرقمي في لبنان".وأوضح أن "النسخة الثالثة ستقام هذا العام على مساحة 3000 ، وستضم أقسامًا مخصصة للشركات والأجهزة الإلكترونية، وشركات لبنانية وعربية متخصصة في ، إضافة إلى قسم لدعم الشركات الناشئة، ومشاركة من خلال جناح خاص للشركات . كما ستشهد قاعة المؤتمر 11 جلسة عمل على مدى ثلاثة أيام، تتناول التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ومستقبل تكنولوجيا الاتصالات في لبنان والعالم".، أشاد الوزير شحادة بفكرة المعرض والمؤتمر ومضمونهما، مؤكدًا "أهمية نشر ثقافة التكنولوجيا الرقمية على نطاق أوسع في لبنان، وتشجيع اللبنانيين على الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار".وثمّن شحادة الدور الذي تقوم به جمعية المعلوماتية المهنية، معتبرًا أن "المعرض والشركات الناشئة العاملة في هذا المجال يوجهان رسالة إلى اللبنانيين والعالم بأن لبنان لا يزال قادرًا على الابتكار وإيجاد حلول لمشكلات كبيرة، وأن قطاع التكنولوجيا يمكن أن يساهم في تغيير وجه الاقتصاد اللبناني".وأشار إلى "وجود سوء تقدير لدور القطاع التكنولوجي وأهميته في الاقتصاد اللبناني"، معتبرًا أن "تصحيح هذه النظرة يشكل تحديًا له كوزير وللحكومة وللمشرّعين، على المستوى الفكري والتشريعي".بدوره، أكد النائب إلياس حنكش أن "لجنة التكنولوجيا في مجلس النواب تقوم بما تستطيع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد"، متمنيًا أن "تنتهي هذه الظروف في أقرب وقت".وأشار إلى "وجود محاولات وجهود عدة، بالتنسيق المستمر مع الوزير شحادة، لدعم قطاع التكنولوجيا وتطويره"، فيما شدد على أن" تحقيق الاستقرار يبقى العامل الأساسي للنهوض بالقطاع وخلق بيئة مؤاتية لانخراط الشباب في التكنولوجيا الرقمية، بما يتيح لهم الاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا القطاع والمساهمة في تطوير الاقتصاد اللبناني".