وزير الصحة تسلم هبة أجهزة طبية من سلطان عمان

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تسلم العامة ركان من سفير في أحمد هبة مقدمة من تتضمن عشرين جهازًا طبيًا لعلاج حالات الصرع.وتوجه الوزير ناصر الدين إثر استقباله السفير السعيدي في مكتبه في الوزارة ،بالشكر للسلطنة على "كل الدعم المقدم للبنان ولا سيما قطاعه الصحي"، مؤكدًا "أن الوزارة ستقوم بتوزيع هذه المعدات على المؤسسات الصحية الحكومية في مختلف المناطق كي تكون بخدمة اللبنانيين ولا سيما الأقل قدرة منهم".وأكد وزير الصحة العامة "أن الوزارة تبذل كل جهد ممكن لاستثمار الدعم الخارجي وكذلك موازنة الوزارة لتعزيز الرعاية الصحية سواء توسعة التغطيات أم رزنامة الأدوية والعمليات الجراحية واللقاحات وغير ذلك".بدوره، أكد السفير "أن الهبة تأتي ترجمة للعلاقات القوية والمتجذرة بين لبنان وسلطنة "، لافتًا إلى "أهمية دعم القطاع الصحي الذي يعتبر من أهم القطاعات الخدماتية في لبنان".أضاف السعيدي: "أن عمان مستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة لبنان حرصًا على استمرار العلاقات الأخوية وازدهارها".