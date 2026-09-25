وزير الصحة تسلم هبة أجهزة طبية من سلطان عمان

تسلم وزير الصحة
العامة ركان ناصر الدين
من سفير سلطنة عمان
في لبنان
أحمد السعيدي
هبة مقدمة من السلطنة
تتضمن عشرين جهازًا طبيًا لعلاج حالات الصرع.
وتوجه الوزير ناصر الدين إثر استقباله السفير السعيدي في مكتبه في الوزارة ،بالشكر للسلطنة على "كل الدعم المقدم للبنان ولا سيما قطاعه الصحي"، مؤكدًا "أن الوزارة ستقوم بتوزيع هذه المعدات على المؤسسات الصحية الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية
كي تكون بخدمة اللبنانيين ولا سيما الأقل قدرة منهم".
وأكد وزير الصحة العامة "أن الوزارة تبذل كل جهد ممكن لاستثمار الدعم الخارجي وكذلك موازنة الوزارة لتعزيز الرعاية الصحية سواء توسعة التغطيات أم رزنامة الأدوية والعمليات الجراحية واللقاحات وغير ذلك".
بدوره، أكد السفير العماني
"أن الهبة تأتي ترجمة للعلاقات القوية والمتجذرة بين لبنان وسلطنة عمان
"، لافتًا إلى "أهمية دعم القطاع الصحي الذي يعتبر من أهم القطاعات الخدماتية في لبنان".
أضاف السعيدي: "أن عمان مستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة لبنان حرصًا على استمرار العلاقات الأخوية وازدهارها".