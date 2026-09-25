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لبنان

السفارة الصينية تحتفل بذكرى تأسيس الجمهورية و55 عامًا على العلاقات مع لبنان

Lebanon 24
25-09-2026 | 11:07
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السفارة الصينية تحتفل بذكرى تأسيس الجمهورية و55 عامًا على العلاقات مع لبنان
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أقامت السفارة الصينية لدى لبنان، في 22 أيلول، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان.
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وحضر الحفل  فائز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل، ممثلا فخامة الرئيس العماد جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام، و فادي علامة رئيس مجلس العلاقات الخارجية والمغتربين، ممثلا دولة الرئيس نبيه بري، و العميد فادي مخول ممثلا بمعالي وزير الدفاع اللواء ميشال منسى والعماد رودولف هيكل قائد الجيش، وعدد من الوزراذ والنواب والقادة العسكريين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وضباط وأفراد قوات حفظ السلام الصينية في لبنان، وممثلو المؤسسات الصينية، وأبناء الجالية الصينية في لبنان، إلى جانب نحو 600 شخص.

وفي كلمته، استعرض  السفير الصيني لدى لبنان تشن تشواندونغ المسيرة المجيدة التي قطعتها جمهورية الصين الشعبية على مدى 77 عاماً، والحزب الشيوعي الصيني على مدى 105 أعوام منذ تأسيسه، كما عرض مواقف ومبادرات الرئيس شي جين بينغ بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيزهما، وبناء هيكل أمني جديد في المنطقة.

كما لخّص التجارب والدروس المستفادة من تطور العلاقات الصينية-اللبنانية، مؤكداً أن الجانب الصيني يدعم بثبات جهود الجانب اللبناني في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقلاله ووحدته.

من جانبه، أشار  الوزير فائز رسامني إلى أن العلاقات اللبنانية-الصينية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وقد صمدت أمام اختبار الزمن، معرباً عن شكر لبنان للصين على دعمها، واستعداد الجانب اللبناني لتعميق الشراكة مع الجانب الصيني وفتح آفاق جديدة من الفرص أمام شعبي البلدين.

وساد الحفل جو من الود والصداقة، حيث عُرضت مقاطع فيديو تسلط الضوء على إنجازات التنمية في الصين والعلاقات الصينية-اللبنانية، كما عُرضت منتجات من الصناعات الصينية المتطورة، وأقيمت أنشطة للتعريف بالثقافة الصينية وتجربتها.

وهنأ الضيوف تباعاً الصين بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وبمناسبة الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان، وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة الإسهام في تعزيز الصداقة والتعاون بين الصين ولبنان.



















 
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