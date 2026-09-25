لقاء بين رجي ووزيرة نمساوية وعرض لمسار المفاوضات

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تابع والمغتربين يوسف رجي لقاءاته مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ونظرائه العرب والأجانب، على هامش أعمال الواحدة والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي هذا السياق، التقى الوزير رجي الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا بياته ماينل رايزنغر، وجرى عرض الوضع في ومسار المفاوضات، لا سيما أن النمسا ستكون العام المقبل عضواً في .وشرح الوزير رجي مسار المفاوضات، معتبراً أنه يسير ببطء بسبب صعوبة الوضع، فمن جهة ترفض الانسحاب وتستمر في اعتداءاتها، ومن جهة أخرى يستمر في عدم التعاون مع قرارات الخاصة بحصر السلاح.وطلب الوزير من الوزيرة النمساوية، الضغط على إسرائيل لحملها على الانسحاب، بما يساعد على استكمال المسار التفاوضي الذي لا يزال الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان.من جهتها، أبلغت الوزيرة ماينل رايزنغر الوزير رجي أنها ستزور في كانون الأول المقبل، وأكدت استمرار تقديم بلادها المساعدات إلى لبنان، مشيرة إلى أن النمسا سترصد في موازنتها للعام المقبل مبلغاً إضافياً للمساعدات المقدَّمة إليه.