حصاد عمليات الجيش خلال أيلول

استنادًا إلى بيانات الجيش في ايلول وعددها 18 والتي اطّلع عليها " "، نفّذت وحدات الجيش، طوال شهر أيلول، سلسلة عمليات أمنية واسعة في مختلف المناطق، شملت مداهمات وحواجز ظرفية ودوريات مؤللة، ضمن إطار ملاحقة المطلوبين ومكافحة الاتجار بالمخدرات والسلاح، والتصدي للتهريب عبر الحدود، ما أسفر عن توقيف نحو 418 شخصًا.

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1. مكافحة المخدرات

داهمت وحدات الجيش أوكار ومعامل عدة لتصنيع المخدرات، أبرزها معمل في بلدة الكنيسة بعلبك، إضافة إلى توقيف عدد من المطلوبين بجرم الاتجار والترويج، من بينهم رئيس عصابة في حورتعلا، ومطلوب في رأس ضُبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف، ومروّج في الليلكي .

2. الجريمة المنظمة والعصابات المسلحة

تمّ توقيف عدة عصابات متورطة بالسرقة والسلب بقوة السلاح وانتحال صفة أمنية، في مناطق الجمالية وشتورة وقب الياس والليلكي، إضافة إلى عصابة متورطة بالترهيب والاحتيال.

3. حوادث إطلاق النار والإشكالات المسلحة

شهد الشهر عدة إشكالات دامية، أبرزها إشكال في الرويسات الجديدة بتاريخ 18 أيلول أدى الى مقتل 3 أشخاص، وتوقيف مطلق النار لاحقًا، وإشكال في برج أبي حيدر أدى لمقتل مواطنَين وإصابة آخر، وإشكال في قب الياس زحلة بتاريخ 21 أيلول أدى لإصابات، وتوقيف 3 من مطلقي النار. كما جرى توقيف عشرات الأشخاص الآخرين (نحو 85-90 لبنانيًا) في مناطق متفرقة، منها بعلبك وعكار وطرابلس وكسروان وجبيل والبترون، بتهمة إطلاق النار وحيازة أسلحة حربية.

4. الاتجار بالسلاح والذخائر

سُجّلت عمليات توقيف لأشخاص متورطين بنقل السلاح والاتجار به، تخلّلها تبادل لإطلاق النار مع عناصر الجيش دون وقوع إصابات، أبرزها في منطقة السفري بعلبك.

5. التزوير

ضُبط معمل لتزوير العملات والمستندات الرسمية في بلدة بريتال بعلبك، إضافة إلى مبالغ مالية مزوّرة في أكثر من عملية.

6. مكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي

نفّذ الجيش حملات مكثفة أسفرت عن توقيف أكثر من 330 سوريًا لدخولهم أو تجوّلهم في الأراضي دون أوراق قانونية، إضافة إلى توقيف لبنانيين متورطين بتسهيل تهريب الأشخاص عبر الحدود مع ، أبرزها في .

7. عملية إنقاذ بحرية

أنقذت القوات البحرية، بالتعاون مع القوات الجوية والدفاع المدني والصليب الأحمر، 22 شخصًا كانوا على متن مركب تهريب تعطّل قبالة شاطئ .