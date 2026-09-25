سلام يكشف موعد لقائه روبيو

أكد رئيس الحكومة سلام أن الخيار الدبلوماسي هو الأسرع والأقل كلفة على ، مشيراً إلى أن بلاده تجنّد كل طاقاتها الدبلوماسية والسياسية لإنهاء ، كاشفاً أنه سيجتمع مع الأميركي ، يوم الإثنين.

وأوضح في حديث لقناة "العربية" أن حرب الإسناد لم تنصر غزة، بل جلبت البلاء للبنان، مضيفاً أن سلاح لم يردع ولم يحمِ منذ 26 عاماً.

وأشار إلى أن حربَي الإسناد كلفتا لبنان أكثر من 20 مليار دولار، مؤكداً أن لبنان دعا مراراً إلى التعقل وعدم الانجرار إلى حرب لا علاقة له بها.

وقال إن لبنان يسعى إلى الانتقال من إدارة النزوح إلى التعافي والإعمار، مشيراً إلى أن الإمكانيات كانت أقل من حجم متطلبات الاستجابة للنزوح، وأن آلاف اختاروا عدم الذهاب إلى مراكز الإيواء، فيما كان الهم الأول هو عدم ترك أي إنسان في العراء.

Advertisement

وشدد على أن لبنان لا يزال بحاجة إلى وجود دولي في الجنوب للمراقبة والتبليغ، وأن المطلوب التفاهم على قوة دولية جديدة برعاية أممية.