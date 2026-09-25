سلام يكشف موعد لقائه روبيو

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الخيار الدبلوماسي هو الأسرع والأقل كلفة على لبنان، مشيراً إلى أن بلاده تجنّد كل طاقاتها الدبلوماسية والسياسية لإنهاء الاحتلال، كاشفاً أنه سيجتمع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الإثنين.
وأوضح في حديث لقناة "العربية" أن حرب الإسناد لم تنصر غزة، بل جلبت البلاء للبنان، مضيفاً أن سلاح حزب الله لم يردع ولم يحمِ منذ 26 عاماً.
وأشار إلى أن حربَي الإسناد كلفتا لبنان أكثر من 20 مليار دولار، مؤكداً أن لبنان دعا مراراً إلى التعقل وعدم الانجرار إلى حرب لا علاقة له بها.
وقال إن لبنان يسعى إلى الانتقال من إدارة النزوح إلى التعافي والإعمار، مشيراً إلى أن الإمكانيات كانت أقل من حجم متطلبات الاستجابة للنزوح، وأن آلاف النازحين
اختاروا عدم الذهاب إلى مراكز الإيواء، فيما كان الهم الأول هو عدم ترك أي إنسان في العراء.
وشدد على أن لبنان لا يزال بحاجة إلى وجود دولي في الجنوب للمراقبة والتبليغ، وأن المطلوب التفاهم على قوة دولية جديدة برعاية أممية.