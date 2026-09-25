1.2 مليون يورو مساعدات للبنان.. وهذه تفاصيلها

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أعلنت في إطلاق شحنة مساعدات إنسانية مخصصة للبنان، بقيمة تقارب مليوناً و200 ألف ، على أن تُنقل بحراً إلى ، في إطار دعم البلاد في ظل الظروف الراهنة.وتضم الشحنة مواد غذائية أساسية، بينها الطحين والزيت واللحوم والدجاج والسردين، إضافة إلى معدات وتجهيزات للمستوصفات والمستشفيات، من بينها فلاتر للمياه ومستلزمات لدعم القطاع الصحي.وحضر مراسم إطلاق المساعدات في صربيا يوسف جبر، ومستشار رئيس الحكومة الصربية للشؤون الدبلوماسية نمانيا ديكوفيتش، إلى جانب ممثلين عن الصربية والأمانة العامة للحكومة.وشكر جبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والحكومة الصربية على المبادرة، مؤكداً أن المساعدات تأتي في مرحلة تشتد فيها حاجة اللبنانيين إلى الدعم.وكشف أن هذه الشحنة "لن تكون الأخيرة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد حزمة جديدة من المساعدات سيُعلن عنها قريباً.ولفت جبر إلى أن المبادرة تتزامن مع الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين وصربيا، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيعه في مختلف المجالات.