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لبنان

هذا القطاع أمام أزمة غير مسبوقة!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-09-2026 | 13:30
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مع عودة التلاميذ إلى المدارس، بدأت مراكز التعليم الخصوصي تواجه تراجعًا في أعداد المسجلين، في ظل ارتفاع كلفة الدروس التي تقدّمها بعد الظهر لمساعدة التلاميذ على متابعة دروسهم وإنجاز فروضهم.

وتختلف كلفة التعليم من مركز إلى آخر، كما تختلف بحسب المرحلة الدراسية، إذ تتراوح الأسعار الشهرية تقريبًا على الشكل الآتي:
من الصف الأول إلى السادس: بين 100 و150 دولارًا.
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من الصف السابع إلى التاسع: بين 200 و250 دولارًا.
من الأول إلى الثالث ثانوي: بين 300 و400 دولارًا.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، تراجعت نسبة الإقبال على مراكز التعليم الخصوصي بنحو 45%، إذ امتنع عدد كبير من الأهالي عن تسجيل أولادهم، نتيجة ارتفاع الأقساط المدرسية وتزايد الأعباء المالية.

ومع ارتفاع كلفة التعليم، باتت العائلات أمام أعباء إضافية، ما دفع عددًا منها إلى الاستغناء عن التعليم الخصوصي أو البحث عن خيارات أقل كلفة.
المصدر: خاص "لبنان24"
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