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لبنان

الجامعة اللبنانية أمام أزمة.. الإضراب مستمر حتى إقرار التفرّغ

Lebanon 24
25-09-2026 | 13:33
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الجامعة اللبنانية أمام أزمة.. الإضراب مستمر حتى إقرار التفرّغ
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أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية استمرار الإضراب عن جميع الأعمال الأكاديمية والإدارية حتى إقرار ملف التفرّغ، معربة عن استيائها من إلغاء موعد كان مقرراً مع وزيرة التربية والتعليم العالي لمناقشة الملف.
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وقالت اللجنة، في بيان، إن إلغاء اللقاء في هذا التوقيت يشكل "رسالة سلبية"، خصوصاً في ظل انتظار الأساتذة أجوبة بشأن ملف التفرّغ، محذرة من أن الجامعة اللبنانية تمر بمرحلة من الاضطراب مع انطلاق العام الجامعي واستمرار الإضراب.

وطالبت رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بإدراج ملف تفرّغ "قابل للإقرار" على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودته من الخارج، كما ناشدت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة التدخل لحسم الملف.

ودعت اللجنة الأساتذة إلى المشاركة في اعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي، الأربعاء 30 أيلول 2026 عند الساعة 11 قبل الظهر.

وأكدت أن الإضراب سيستمر حتى إقرار ملف التفرّغ، معتبرة أن استمرار تأخير الملف يضع الأساتذة المتعاقدين أمام مزيد من الغموض ويهدد انتظام العام الجامعي.
 
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وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

رئيس مجلس الوزراء

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

مجلس الوزراء

في الجامعة

نواف سلام

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