الجامعة اللبنانية أمام أزمة.. الإضراب مستمر حتى إقرار التفرّغ

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أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في استمرار الإضراب عن جميع الأعمال الأكاديمية والإدارية حتى إقرار ملف التفرّغ، معربة عن استيائها من إلغاء موعد كان مقرراً مع وزيرة التربية والتعليم العالي لمناقشة الملف.وقالت اللجنة، في بيان، إن إلغاء اللقاء في هذا التوقيت يشكل "رسالة سلبية"، خصوصاً في ظل انتظار الأساتذة أجوبة بشأن ملف التفرّغ، محذرة من أن الجامعة تمر بمرحلة من الاضطراب مع انطلاق العام الجامعي واستمرار الإضراب.وطالبت بإدراج ملف تفرّغ "قابل للإقرار" على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودته من الخارج، كما ناشدت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة التدخل لحسم الملف.ودعت اللجنة الأساتذة إلى المشاركة في اعتصام أمام ، الأربعاء 30 أيلول 2026 عند الساعة 11 قبل الظهر.وأكدت أن الإضراب سيستمر حتى إقرار ملف التفرّغ، معتبرة أن استمرار تأخير الملف يضع الأساتذة المتعاقدين أمام مزيد من الغموض ويهدد انتظام العام الجامعي.